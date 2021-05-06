Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха
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Как сообщается на странице ледового шоу в Instagram, Медведева исполнит роль Кити Щербацкой в ледовой постановке «Анна Каренина».
Помимо Медведевой в шоу примут участие Оксана Домнина и Максим Шабалин (Анна Каренина и Алексей Каренин), Мария Петрова и Алексей Тихонов (Долли и Стива Облонские), Роман Костомаров (Алексей Вронский) и Александр Энберт (Константин Лёвин).
Премьера ледового шоу Авербуха состоится 9 июля в Сочи.
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