Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в новом ледовом шоу известного хореографа Ильи Авербуха.
Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщается на странице ледового шоу в Instagram, Медведева исполнит роль Кити Щербацкой в ледовой постановке «Анна Каренина».

Помимо Медведевой в шоу примут участие Оксана Домнина и Максим Шабалин (Анна Каренина и Алексей Каренин), Мария Петрова и Алексей Тихонов (Долли и Стива Облонские), Роман Костомаров (Алексей Вронский) и Александр Энберт (Константин Лёвин).

Премьера ледового шоу Авербуха состоится 9 июля в Сочи.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что планирует усложнить контент на следующий сезон.

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