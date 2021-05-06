Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в новом ледовом шоу известного хореографа Ильи Авербуха.

Как сообщается на странице ледового шоу в Instagram, Медведева исполнит роль Кити Щербацкой в ледовой постановке «Анна Каренина».

Помимо Медведевой в шоу примут участие Оксана Домнина и Максим Шабалин (Анна Каренина и Алексей Каренин), Мария Петрова и Алексей Тихонов (Долли и Стива Облонские), Роман Костомаров (Алексей Вронский) и Александр Энберт (Константин Лёвин).

Премьера ледового шоу Авербуха состоится 9 июля в Сочи.

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