Туктамышева заявила, что планирует усложнить контент на следующий сезон

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась относительно программ на следующий сезон.
Туктамышева заявила, что планирует усложнить контент на следующий сезон
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Планируется усложнение контента, но что это будет, пока непонятно. Нужно отдохнуть и прийти в форму летом, чтобы понять предсезонное состояние, с каким контентом вообще выходить. Но надо усложняться, конечно. Пока что мы ставим программы и занимаемся лутцем», — сказала фигуристка в интервью «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне 24-летняя Туктамышева стала серебряным призёром чемпионата мира в Стокгольме, а также выиграла золото командного первенства, которое проходило в Японии.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поздравила «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ.

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