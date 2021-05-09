Фигуристка Медведева рассказала о родственниках, которые участвовали в ВОВ

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Хочу упомянуть старшего брата моей бабушки, который погиб в 1942 году. Его звали Иван Мазаев. Он был в танке, его задело осколком. Узнали об этом из письма, которое прислал с фронта его лучший друг. Прабабушка застала войну. Ее звали Татьяна Васильева, жила в Москве. Она была совсем юна. Со своими сверстницами она ходила по крышам и в вёдрах с водой тушила бомбы. А также помогала маме в госпитале. Прадедушка Борис Григорян дошёл до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды и многими другими наградами. Он собственноручно вынес с поля боя 15 человек. Такой интересный факт: он до конца дней отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она также поздравила россиян с Днём Победы и призвала всех помнить людей, которые участвовали в той войне.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Никита Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.