Фигуристка Медведева рассказала о родственниках, которые участвовали в ВОВ

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Фигуристка Медведева рассказала о родственниках, которые участвовали в ВОВ
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Хочу упомянуть старшего брата моей бабушки, который погиб в 1942 году. Его звали Иван Мазаев. Он был в танке, его задело осколком. Узнали об этом из письма, которое прислал с фронта его лучший друг. Прабабушка застала войну. Ее звали Татьяна Васильева, жила в Москве. Она была совсем юна. Со своими сверстницами она ходила по крышам и в вёдрах с водой тушила бомбы. А также помогала маме в госпитале. Прадедушка Борис Григорян дошёл до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды и многими другими наградами. Он собственноручно вынес с поля боя 15 человек. Такой интересный факт: он до конца дней отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она также поздравила россиян с Днём Победы и призвала всех помнить людей, которые участвовали в той войне.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Никита Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить