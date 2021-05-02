Сомнения Туктамышевой, выздоровление Павлюченко и прибавление в семье Авербуха: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева выразила намерение принять участие в полумарафоне, а Елизавета Туктамышева рассказала о сомнениях, которые возникали у неё на протяжении карьеры. Алёна Косторная зарегистрировалась в TikTok, а Камила Валиева получила в подарок электросамокат. Дарья Павлюченко приступила к тренировкам после болезни, а Илья Авербух сообщил о скором прибавлении в семье. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Переход Берестовской и тройной аксель Косторной

На фоне возвращения Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе многими остался не замечен ещё один трансфер. В ближайшее время к «Ангелам Плющенко» может присоединиться Елизавета Берестовская. Видео с её тренировки появилось в официальном аккаунте школы. Стоит отметить, что в «Хрустальном» юниорка пробыла всего два месяца — до марта она занималась под руководством тренера ЦСКА Сергея Давыдова.

13-летняя Берестовская считается одной из самых талантливых молодых фигуристок России, а в её арсенале уже есть четверной тулуп. В связи с этим её переход в группу Евгения Плющенко может стать очередной большой сенсацией межсезонья. При этом, по сообщению СМИ, его пока рано считать состоявшимся, так как спортсменке предстоит пройти просмотр. Знакомый с ситуацией источник также отметил, что в команде Тутберидзе ей не нашлось места из-за упора на подготовку к олимпийскому сезону.

А бронзовым медалистам чемпионата мира в Стокгольме Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому пришлось опровергать слух об уходе от Тамары Москвиной и начале сотрудничества с Ниной Мозер. По словам партнёра, такая информация появилась некоторое время назад, однако она не имеет под собой никакого основания.

«С Ниной Михайловной никогда не связывались ни мы, ни какие-либо наши официальные представители. Мы поговорили с Тамарой Николаевной, но продолжилось распространение этой ложной информации. С глубоким уважением относимся ко всем тренерам и специалистам фигурного катания, в том числе и к Нине Михайловне Мозер, но свою олимпийскую подготовку проводим в клубе Тамары Николаевны Москвиной», — сказал Козловский.

В середине мая дуэт отправится в заслуженный отпуск, а пока работает над новой программой на сборе в Новогорске.

Алёна Косторная, проведшая сезон в «Ангелах Плющенко», порадовала поклонников первым успехом после возвращения в «Хрустальный». Во время выступления на шоу «Чемпионы на льду» ей удалось после длительного перерыва исполнить тройной аксель, который принёс ей титул чемпионки Европы 2020 года. По мнению многих, это доказало, что спортсменка не только по-прежнему находится в хорошей форме, но и готова побороться за попадание в олимпийскую сборную.

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При этом фигуристка не только активно тренируется, но и находит время для развлечений. Так, она решила присоединиться к коллегам по группе и завела аккаунт в TikTok. Пока в нём всего несколько видео с танцевальными челленджами и 5,5 тыс. подписчиков, но, учитывая популярность Алёны, можно предположить, что вскоре это число значительно возрастёт.

Званием же самого популярного фигуриста социальной сети по праву обладает Артём Федорченко. На его аккаунт подписаны 1,5 млн человек, что является рекордом для представителей этого вида спорта. Тренер и хореограф признался, что «слава» пришла к нему внезапно.

«Брат предложил что-нибудь выложить с катка, ибо тогда в TikTok этого не было. Так я опубликовал первое видео: как в замедленной съёмке пинаю снежок в коньках. Набрало тогда тысячу просмотров. Ну и после этого начал выкладывать прыжки, которые набирали немного — пару десятков просмотров. А потом случилось чудо! Смонтировал видео, как я год за годом продвигаюсь в прыжках: вставил в хронологическом порядке архивные кадры, начиная с 2009 года. И оно набрало 2,5 млн. И тут понеслось», — цитирует Федорченко Sport24.

Самоирония группы Тутберидзе и планы Медведевой

Радовать роликами продолжили и другие фигуристки Тутберидзе. Они разыграли шуточный номер, который болельщики окрестили «тренировкой пенсионеров». Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых делали неуклюжие движения, имитируя тренировку. Комичности видео добавлял аккомпанемент Элизабет Турсынбаевой, игравшей на скрипке.

26 апреля 15 лет исполнилось Камиле Валиевой. Она призналась, что отметила праздник не на катке, а гуляя по Самарканду. В этот день не обошлось и без сюрпризов: поклонники подарили ей электрический самокат.

«Мне 15 лет, и кажется, что я ещё этого не осознаю, ведь для спортсмена — это возраст. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня скрасил мой день своими поздравлениями», — написала Валиева в Instagram.

А Медведева, в отличие от большинства коллег, пока не планирует отправляться на отдых и на время забыть о тренировках и соревнованиях. Она сообщила, что примет участие в полумарафоне, который пройдёт в Москве 16 мая.

«Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — написала Медведева.

Кроме того, двукратная чемпионка мира ответила на необычные вопросы. Она призналась, что ей нравится актёр Грант Гастин, известный по роли в сериале «Флэш», рассказала, что никогда не участвовала в драках, а также поделилась отношением к откровенным фотосессиям.

«Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моём стиле. Но не осуждаю», — отметила Медведева в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, она заявила, что футболу предпочитает хоккей и болеет за «Авангард». Фигуристка побывала на трибунах шестого матча финальной серии Кубка Гагарина, завершившейся победой омичей над ЦСКА со счётом 4:2, и стала свидетельницей первой победы команды в турнире.

Сезон-2020/21 стал одним из самых успешных в карьере Елизаветы Туктамышевой. Она впервые за шесть лет попала в состав сборной на чемпионат мира, где завоевала серебряную медаль. Многих поражает целеустремлённость ученицы Алексея Мишина, которая продолжает бороться на равных с более молодыми соперницами. Однако сама она призналась, что так было далеко не всегда. На протяжении карьеры у неё возникали сомнения, с которыми приходилось бороться.

«Я убеждала себя, что это ещё не конец. Приходилось говорить себе, что у меня ещё есть будущее, что нужно продолжать и что трудности сделают меня только сильнее. Я повторяла себе это каждый раз, когда в жизни происходило что-то плохое. Неприятности случаются, но нужно жить и двигаться дальше. Моя карьера во многом напоминает гору: я взбираюсь наверх и спускаюсь вниз, чтобы снова подняться на вершину», — рассказала Туктамышева NBC Sports.

Возвращение к тренировкам Павлюченко и завершение карьеры Савченко

Бронзовая медалистка чемпионата Европы 2020 года в паре с Денисом Ходыкиным Дарья Павлюченко вылечилась от мононуклеоза. Об этом сообщил наставник дуэта Сергей Доброскоков.

«Даша выздоровела. Анализы показали отрицательные тесты на мононуклеоз. Врачи даже разрешили ей тренироваться в щадящем режиме по полчаса, так что она приступила к тренировкам. В основном скользит, джаз-класс, чуть-чуть акробатики. Денис ещё отдыхает, а после майских праздников они приступят к совместным тренировкам», — приводит слова Доброскокова РИА Новости.

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О заболевании Павлюченко стало известно в конце марта. Мононуклеоз является вирусом, распространённым среди спортсменов, регулярно подвергающихся тяжёлым нагрузкам. Он оказывает влияние на все системы организма, а его симптомы можно лишь ослабить, но не вылечить окончательно.

Среди фигуристов мононуклеозом с 2010 года страдает Алёна Савченко. Несмотря на неутешительный диагноз, она сумела вернуться к полноценным тренировкам и даже выиграть Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Стоит отметить, что Савченко до недавнего времени не объявляла об уходе из спорта, хотя не выходила на лёд с 2018 года. А в последние месяцы у её поклонников и вовсе появилась надежда на возвращение. Сначала 37-летней фигуристке покорился тройной аксель, а затем при помощи «удочки» она выполнила и четверной тулуп. Однако ей всё же пришлось поставить точку.

«Это было чрезвычайно трудное решение, и я всё ещё борюсь с собой. Мне очень нравится адреналин соревнований, выход за пределы возможностей и ежедневные тренировки. Лично я надеялась продолжить карьеру, но, к сожалению, не хватает некоторых членов нашей команды! К тому же текущая пандемия немного усложнила ситуацию. Каждый день — это новый вызов, дающий новые возможности и новые шансы», — написала Савченко.

А в семье хореографа Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой произошло радостное событие. Пара намекнула на скорое пополнение.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написал специалист.

Пару поздравили представители российского шоу-бизнеса, а также коллеги Авербуха — Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Дмитрий Соловьёв, Александр Жулин, Медведева и другие.