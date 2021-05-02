Роднина прокомментировала прекращение сотрудничества Трусовой с Плющенко

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о прекращении сотрудничества между тренером Евгением Плющенко и фигуристкой Александрой Трусовой.
Роднина прокомментировала прекращение сотрудничества Трусовой с Плющенко
  • РИА Новости

«Когда я переходила к Татьяне Тарасовой, то меня что-то раздражало. Она была ещё совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я её своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла к Тарасовой с таким багажом, что она рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она отметила, что главное в фигурном катании — верить тренеру.

«Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого», — сказала Роднина.

1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой по истечении срока действия контракта.

Ранее Радионова высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко.

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