Роднина прокомментировала прекращение сотрудничества Трусовой с Плющенко
- РИА Новости
«Когда я переходила к Татьяне Тарасовой, то меня что-то раздражало. Она была ещё совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я её своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла к Тарасовой с таким багажом, что она рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Она отметила, что главное в фигурном катании — верить тренеру.
«Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого», — сказала Роднина.
1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой по истечении срока действия контракта.
Ранее Радионова высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко.