Радионова высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказала своё мнение об уходе фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко.
Радионова высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для меня это неожиданно, поскольку совсем недавно я видела, что Трусова с Плющенко хотели поработать с Рафаэлом Арутюняном. Я ещё подумала, что это классная новость, ведь кто-то из отечественных спортсменов начнёт работать с Арутюняном. Я считаю его великим тренером, поработать с ним — крутая практика для русского спортсмена. Потому сегодняшней новости я не ожидала. В любом случае мнение Саши надо уважать. Спортсмен всегда чувствует, когда что-то не так. Видимо, она решила, что ей надо что-то менять для достижения результата. Сейчас поспешно делать какие-то выводы, потому что у Трусовой было два похожих по результатам сезона с разными тренерами», — цитирует Радионову РИА Новости.

1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой ввиду окончания срока действия контракта.

Ранее Зайцев выразил мнение, что не Трусова принимала решение о возвращении к Тутберидзе.

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