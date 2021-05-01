Зайцев считает, что не Трусова принимала решение о возвращении к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев прокомментировал возвращение бронзовой медалистки чемпионата мира Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Эти маленькие девочки не выбирают. Их родители смотрят, где предложат больше денег, и мечутся туда-сюда. Например, переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко — от добра добра не ищут. Ты каталась в хорошей группе, в хороших условиях, с прекрасным тренером. Зачем метаться? У Плющенко покаталась — снова что-то не устраивает! Мне кажется, она переходила к Плющенко, чтобы её катание стало более стабильным. Правильно ли Саша ушла к Тутберидзе? Мне кажется, что это не её решение. Кто-то её направляет. Но всё, что ни делается, — всё к лучшему. Она теперь в своём коллективе, там те же девочки. Всё зависит от них самих. Все эти переходы пока что не дают положительного результата. Это просто нервотрёпка. Любой переход к тренеру — смена обстановки и смена подхода. Она ещё даже не успела привыкнуть к Плющенко», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

Трусова вернулась в группу Тутберидзе спустя год после ухода в академию Плющенко.

Ранее Костомаров высказался о переходе Трусовой к Тутберидзе.