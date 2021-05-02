Тарасова: если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о прекращении сотрудничества между тренером Евгением Плющенко и фигуристкой Александрой Трусовой.
Тарасова: если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой
  • РИА Новости

«Я очень рада. Очень люблю Александру Трусову и Этери Тутберидзе. Мне кажется, что если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой. Но она её всё-таки не сделала. И она умница, такой мы её знаем. Александра, я рада, что ты приняла такое решение», — сказала Тарасова в эфире Первого канала. 

1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой по истечении срока действия контракта.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко.

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