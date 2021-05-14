Лайшев: Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя

Короткая ссылка
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Лайшев: Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя
  • РИА Новости

«Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они уже своё откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах», — цитирует Лайшева Sport24.

По мнению директора школы «Самбо-70», плюс фигурного катания заключается в том, что есть чем заняться без соревнований.

«Почему не объявляют о завершении карьеры? Может, ещё рассчитывают стрельнуть, верят в это», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить