Лайшев: Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они уже своё откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах», — цитирует Лайшева Sport24.

По мнению директора школы «Самбо-70», плюс фигурного катания заключается в том, что есть чем заняться без соревнований.

«Почему не объявляют о завершении карьеры? Может, ещё рассчитывают стрельнуть, верят в это», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.