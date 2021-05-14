Лайшев: Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя
- РИА Новости
«Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Загитова и Медведева, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они уже своё откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах», — цитирует Лайшева Sport24.
По мнению директора школы «Самбо-70», плюс фигурного катания заключается в том, что есть чем заняться без соревнований.
«Почему не объявляют о завершении карьеры? Может, ещё рассчитывают стрельнуть, верят в это», — сказал он.
Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.