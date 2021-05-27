Тарасова: я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова о том, что российская фигуристка Алина Загитова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Тарасова: я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт
  • РИА Новости

«Я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт. Надо верить моим словам», — цитирует Тарасову Sport24.

Тренер отметила, что очень рада за Загитову: она занимается творчеством, гастролирует по всему миру.

«Загитова катает новые номера, выглядит очень достойно. Она представляет Россию в других странах и делает это очень хорошо», — сказала Тарасова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. В декабре 2019 года она приостановила карьеру.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.

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