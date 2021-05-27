Тарасова: я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт
- РИА Новости
«Я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт. Надо верить моим словам», — цитирует Тарасову Sport24.
Тренер отметила, что очень рада за Загитову: она занимается творчеством, гастролирует по всему миру.
«Загитова катает новые номера, выглядит очень достойно. Она представляет Россию в других странах и делает это очень хорошо», — сказала Тарасова.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. В декабре 2019 года она приостановила карьеру.
Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.