Тарасова: я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова о том, что российская фигуристка Алина Загитова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я два года назад сказала, что Загитова не вернётся в большой спорт. Надо верить моим словам», — цитирует Тарасову Sport24.

Тренер отметила, что очень рада за Загитову: она занимается творчеством, гастролирует по всему миру.

«Загитова катает новые номера, выглядит очень достойно. Она представляет Россию в других странах и делает это очень хорошо», — сказала Тарасова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. В декабре 2019 года она приостановила карьеру.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.