Поздравление Загитовой от Бузовой и съёмки Ильиных в клипе Sia: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова начала осваивать доску для сёрфинга, а Анна Щербакова в трёх словах описала Этери Тутберидзе. Алина Загитова задумалась о получении второго высшего образования, а Елизавета Туктамышева рассказала, в каких случаях бы простила измену. Елена Ильиных снялась в клипе популярной певицы Sia, а Татьяна Тарасова поделилась мистической историей знакомства с третьим мужем. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Попытка Трусовой встать на доску и необычный прыжок ученицы Плющенко

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поразмышляла на тему того, что для неё является первостепенным на данный момент. Фигуристка осознаёт, что у неё не всегда будет возможность достигать желаемого, поэтому сейчас старается «получать от жизни всё».

«Благодаря спорту у меня есть большие возможности, и хочется максимально себя реализовать, постоянно делать максимум вообще во всех сферах, которые у меня есть», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу Andrey_and_Pasha.

Она также заявила, что считает победу на Олимпийских играх более значимой, чем на чемпионате мира, именно поэтому к ней стремятся все представители фигурного катания. Кроме того, спортсменка в трёх словах описала своего тренера Этери Тутберидзе.

«Целеустремлённая, требовательная, а третье слово я зашифрую в нескольких: полностью отдаётся фигурному катанию и своей работе. Не знаю, как сказать одним словом, но как-то так», — добавила Щербакова.

Тем временем у большинства фигуристов подходит к концу отпуск. Несмотря на то, что за эти несколько недель они имели возможность расслабиться и на время забыть о спорте, далеко не все воспользовались такой возможностью. Так, чемпионка Европы Алёна Косторная выполнила несколько поддержек и парных упражнений на пляже вместе с ещё одним представителем «Хрустального» Даниилом Самсоновым.

«Универсальные спортсмены, готовы ко всему. Села и ножки свесила, или как появилась идея делать поддержки. Спасибо, что не уронил», — пошутила Косторная.

Не теряла времени зря и бронзовая медалистка чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Вслед за коллегами, отдавшими предпочтение активному отдыху, она решила попробовать себя в новом виде спорта — сёрфинге. Судя по видео, которым фигуристка поделилась на своей странице в Instagram, встать в полный рост на доску пока не получилось, а океан ей заменили волны искусственного бассейна.

В отличие от взрослых, более юные фигуристы не ушли в отпуск, а продолжили тренировки. Евгений Плющенко похвастался успехами своей 9-летней ученицы Арины Парсеговой. Она выполнила на льду весьма необычный элемент — аксель в 9,5 оборотов. Разумеется, подобный прыжок был возможен только с использованием специальной страховки — удочки. Несмотря на это, упражнение выглядело очень эффектно и впечатлило пользователей социальных сетей. Они восхитились как спортсменкой, так и тренером, предположив, что уже совсем скоро из его подопечных вырастут долгожданные чемпионы мира.

Медведева в костюме XIX века и второе образование Загитовой

Одной из самых востребованных действующих фигуристок по-прежнему остаётся Елизавета Туктамышева, чья популярность значительно возросла после завоевания серебра чемпионата мира в Стокгольме. В межсезонье она активно принимает участие в съёмках для известных изданий и раздаёт интервью.

Разумеется, многих интересуют не столько спортивные достижения, но и личная жизнь подопечной Алексея Мишина, её мнение о браке и семье. Так, в одном из интервью она призналась, что могла бы простить измену своему партнёру, так как «мужчинам это, бывает, нужно».

«Но это в зависимости от ситуации, естественно — не то что «ладно, дорогая, я пошёл», а в итоге пошёл не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала — а вас очень легко, если честно. Поэтому — в зависимости от ситуации. В каком-то случае, мне кажется, могла бы простить. Но опять же я говорю без опыта. Может быть, сейчас скажу одно, а в итоге на деле будет совершенно другое», — заявила Туктамышева в шоу «50 вопросов».

Кроме того, чемпионка мира 2015 года прокомментировала ещё одну острую для всех профессиональных спортсменок тему — беременность. Она рассказала, как бы поступила, если бы узнала, что ждёт ребёнка.

«Естественно, стала бы офигенно любящей матерью. Я люблю жизнь, я люблю любить. Никакая радость Олимпиады не возместит тебе аборт, тут для меня ответ очевиден. Ребёнок, счастливая семья намного важнее, для меня это всегда было на первом месте», — добавила Туктамышева.

Тем временем, Евгения Медведева продолжила делиться своим опытом с юными спортсменами. Она приняла участие в тренировке детской команды по следж-хоккею «Спартак», во время которой ответила на вопросы хоккеистов, рассказала о том, как проходят её тренировки и дала совет, как справиться с волнением.

«Я пришла пообщаться с ребятами, мы все спортсмены, должны поддерживать друг друга и учиться друг у друга. В любом виде спорта, и в следж-хоккее, важны выдержка и терпение. Конечно, нам всем хочется быстрых результатов, но так не бывает. Нужно терпение, трудолюбие и любовь к тому, что ты делаешь», — цитирует Медведеву сайт Детской следж-хоккейной лиги.

Сама фигуристка готовиться к выступлению в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», в котором исполнит роль Кити Щербацкой. Там она попробует себя в новом амплуа — парном катании, а её партнёром станет Алекснадр Энберт. Кроме того, двукратная чемпионка мира впервые примерила свой костюм, выполненный в стилистике XIX века.

18 мая 19 лет исполнилось олимпийской чемпионке Пхёнчана Алине Загитовой. Если в прошлом году фигуристка отметила своё совершеннолетние в кругу семьи, то на этот раз праздник застал её на карантине в Японии, поэтому получился менее пышным. Однако сотрудники гостиницы, близкие и болельщики сделали всё возможное, чтобы скрасить её изоляцию: украсили номер воздушными шарами, прислали подарки и засыпали поздравлениями со всего мира.

С днём рождения Загитову поздравила команда Тутберидзе, Анна Щербакова, Татьяна Навка и другие. В стороне не остались и участницы последнего сезона телешоу «Ледниковый период», ведущие Регина Тодоренко и Ольга Бузова.

«Моя милая девочка. С днём рождения! Будь счастлива и здорова», — написала Бузова.

В нынешнем году Загитова закончила первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом стало известно, что она планирует параллельно получать второе образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Об этом сообщила ректор учебного заведения Тамара Михайлова, не уточнив, однако, какое направление выбрала спортсменка.

Первый успех дочери Волосожар и Транькова и мистическая история Тарасовой

Олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных снялась в новом клипе на песню Music популярной австралийской певицы Сии Фёрлер, более известной как Sia. В качестве режиссёра ролика выступил супруг экс-фигуристки, танцор Сергей Полунин. Съёмки проходили в США — на Аляске и в Майями, а спортсменка исполнила танец как на льду замёрзшего озера, так и на паркете.

«Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Мы были всем сердцем настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок легко реализовывались. Это было прекрасное приключение!» — цитирует Ильиных Hello.

Ещё одна чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, как изменилась во время второй беременности. О прибавлении в её семье стало известно в январе. Фигуристка вместе с супругом и экс-партнёром Максимом Траньковым уже воспитывает дочь Анжелику.

«Мне кажется, я стала спокойнее, не такой переживательной мамой, уже не такая курица-наседка. Ну и плюс стала как-то рассудительнее, начала практичнее подходить к разным вопросам. Из серии — не паникую, как мне всё успеть, а спокойно принимаю, что мне нужна няня. Много думаю, читаю, планирую, как выстроить нашу бытовую жизнь дальше», — написала Волосожар.

Между тем 4-летняя Анжелика пошла по стопам родителей и уже сделала первые спортивные успехи. Она стала победительницей своих дебютных соревнований по фигурному катанию. Волосожар призналась, что испытывает те же эмоции, что тогда, когда дочь впервые пошла.

Необычной историей из семейной жизни поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Специалист была замужем трижды — за актёром Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым. Знакомство с последним мужем, по словам Тарасовой, ей предсказала гадалка.

«Такая бабушка в беленьком платочке, ничего она о наших достижениях не знала и знать не хотела. Мне она сказала: «Дай ручку, ты скоро встретишь человека, выходи за него замуж сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом. У него такая профессия — он и пляшет, и поёт на одной ножке». Я думаю, боже, кто это. Сами все такие весёлые, куда ещё веселее. От неё мы заехали к нашему другу, чтобы пересидеть до работы, чайку попить, потрепаться. Приезжаем, там Вова», — рассказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».