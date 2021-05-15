Медведева и Энберт выступят в паре в ледовом шоу Авербуха
- РИА Новости
«Евгения Медведева — суперспециалист в фигурном катании, когда мы узнали, что в спектакле у нас будут совместные номера, мы с ней решили не дожидаться официальных репетиций и начать работать как можно скорее», — цитирует Энберта «Р-Спорт».
По словам фигуриста, ему интересно продемонстрировать парное катание на льду.
«Мы готовим эффектные верхние поддержки, параллельные вращения, которые тоже планируем выучить», — сказал он.
Энберт также отметил, что Медведева только знакомится с парным катанием, поэтому самое важное, чтобы она избежала травм.
«Всё должно быть захватывающе. Мы очень хотим этого добиться», — добавил фигурист.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.