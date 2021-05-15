Медведева и Энберт выступят в паре в ледовом шоу Авербуха

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Российский фигурист Александр Энберт сообщил, что выступит в паре с россиянкой Евгенией Медведевой в ледовом спектакле «Анна Каренина» продюсера и тренера Ильи Авербуха.
Медведева и Энберт выступят в паре в ледовом шоу Авербуха
  • РИА Новости

«Евгения Медведева — суперспециалист в фигурном катании, когда мы узнали, что в спектакле у нас будут совместные номера, мы с ней решили не дожидаться официальных репетиций и начать работать как можно скорее», — цитирует Энберта «Р-Спорт».

По словам фигуриста, ему интересно продемонстрировать парное катание на льду.

«Мы готовим эффектные верхние поддержки, параллельные вращения, которые тоже планируем выучить», — сказал он.

Энберт также отметил, что Медведева только знакомится с парным катанием, поэтому самое важное, чтобы она избежала травм.

«Всё должно быть захватывающе. Мы очень хотим этого добиться», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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