ISU перенёс рассмотрение вопроса возрастного ценза в фигурном катании

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году рассмотрит вопрос увеличения возрастного ценза в фигурном катании.
ISU перенёс рассмотрение вопроса возрастного ценза в фигурном катании
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, слова которого передаёт ТАСС, конгресс ISU 2021 года пройдёт в онлайн-формате и на нём будут приниматься решения по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации.

«Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличения возрастного ценза, разделения судейских бригад и ряда прочих, отложено на 2022 год, когда планируется провести конгресс в Пхукете», — добавил глава ФФККР.

Планируется увеличение ценза для допуска на взрослые соревнования до 16—17 лет вместо нынешних 15 лет.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.

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