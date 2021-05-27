ISU перенёс рассмотрение вопроса возрастного ценза в фигурном катании

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году рассмотрит вопрос увеличения возрастного ценза в фигурном катании.

Как сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, слова которого передаёт ТАСС, конгресс ISU 2021 года пройдёт в онлайн-формате и на нём будут приниматься решения по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации.

«Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличения возрастного ценза, разделения судейских бригад и ряда прочих, отложено на 2022 год, когда планируется провести конгресс в Пхукете», — добавил глава ФФККР.

Планируется увеличение ценза для допуска на взрослые соревнования до 16—17 лет вместо нынешних 15 лет.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.