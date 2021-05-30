Фигуристы Попова и Ходыкин признались, что поженились летом 2020 года

Российские фигуристы Бетина Попова и Денис Ходыкин признались, что вступили в брак летом 2020 года, однако не афишировали изменение семейного положения.

«Мы год уже женаты. Не то что скрываем, просто не рассказываем. Поженились ещё в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы так сделали ещё и потому, что начался карантин: в случае если кто-то, не дай бог, попал бы в больницу, родственникам разрешили бы посещение», — заявила Попова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Ходыкин добавил, что решение пожениться не было спонтанным.

«В нашей жизни ничего не изменилось, просто появился штамп в паспорте. Кольцо, кстати говоря, я купил ещё на чемпионате Европы в Граце. Так что это не было спонтанным решением», — сказал спортсмен.

Попова является чемпионкой Универсиады 2019 года в танцах на льду. Выступает в паре с Сергеем Мозговым.

Ходыкин — бронзовый призёр чемпионата Европы-2020 в Граце, выступает с Дарьей Павлюченко.

Ранее Матыцин высказался о перспективах участия Загитовой и Медведевой в Олимпиаде в Пекине.