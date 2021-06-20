Место силы Туктамышевой, подготовка к сессии Загитовой и возвращение Савченко: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева проводит тренировочный сбор во французских Альпах, а Евгения Медведева смотрела футбол в компании своей собаки. Алина Загитова показала, как готовится к сессии, а Алёна Савченко объявила о возвращении в спорт. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Популярность Туктамышевой и успехи в учёбе Тютиной и Нугумановой

Подготовка к сезону-2021/22 в фигурном катании идёт полным ходом. Группа Алексея Мишина отправилась на сборы во французский Куршевель. Виды Альп мало кого могут оставить равнодушными, а Елизавета Туктамышева даже призналась, что именно здесь находится её «место силы».

Можно предположить, что горы действительно плодотворно влияют на чемпионку мира 2015 года. После окончания её отпуска прошло совсем немного времени, а спортсменка сумела восстановить коронный элемент — тройной аксель. При этом она в шутку призналась, что уже успела устать от постоянных тренировок.

«Уже не такая бодрая, как в первый день. Помогите!» — написала Туктамышева в Instagram.

Популярность спортсменки продолжает расти. Фигуристка вновь вошла в 50 самых известных людей Санкт-Петербурга по версии издания «Собака.ру». Спортсменка посетила торжественную церемонию вручения премии, которая прошла в Елагином дворце.

«Рада быть одной из приглашённых гостей! Было классно повидаться со старыми знакомыми и познакомится с новыми интересными людьми!» — поделилась впечатлениями от вечера Туктамышева.

А Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин и Илья Авербух в качестве гостей присутствовали на премии «Призвание», вручаемой за выдающиеся достижения сотрудникам медицинской сферы. Церемония награждения проводится ежегодно в преддверии Дня медработника при поддержке Министерства здравоохранения РФ и «Первого канала».

Июнь — традиционное время школьных и университетских экзаменов. Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр в танцах на льду Софья Тютюнина похвасталась результатом ЕГЭ по русскому языку, за который она набрала 100 баллов. А ещё одна выпускница Елизавета Нугурманнова призналась, что сдавать экзамен ей оказалось сложнее, чем выступать на соревнованиях.

«Всё-таки учёбе уделяла меньше времени, чем фигурному катанию. Правда, в последние недели целенаправленно готовилась к экзаменам. Уверена, что оценка будет достойной. Успеваю ли тренироваться? Экзамен по русскому языку сдала — пора выходить на лёд», — цитирует Нугуманнову РИА Новости.

А завершающая в нынешнем году первый курс института Алина Загитова показала, как готовится к сессии. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана — 2018 учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Продюсирование».

«Сессия в самом разгаре», — написала Загитова.

Прогноз Скопцовой и съёмки Загитовой

В конце мая Загитова посетила Японию, где состоялась премьера фильма с её участием «Пальма». Также ученица Этери Тутберидзе выступила для местных болельщиков с показательным номером. Съёмки этого мероприятия велись с беспилотника.

«Я благодарна за возможность участвовать в съемках для этого фильма. Волновалась, что дрон, кружащий вокруг, может меня задеть. Но потом привыкла, почувствовала, что он летает высоко. Мне присылали видеообращения в Россию из Японии с объяснениями. Я много изучала тему, чтобы глубже в неё погрузиться», — цитирует Загитову Sports.ru со ссылкой на японское издание TV Guide.

Как и простые болельщики, фигуристы не остались в стороне от проходящего в эти дни Евро-2020. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева смотрела матч сборной России в компании одной из своих собак, а чемпионка юниорского Гран-при Анастасия Скопцова перед первой игрой отечественной команды дала неожиданный прогноз.

«У меня впервые за все время какие-то завышенные ожидания от сборной России на крупном турнире. Мне кажется, у наших парней действительно есть хорошие шансы достойно выступить. Собралась прекрасная сборная. Ребята молодые и перспективные. За многими из них я наблюдаю в клубах. Именно поэтому я ставлю на то, что Россия дойдет до полуфинала! Может быть, это слишком позитивно, но я вижу там наших парней. Желаю им удачи. Футбол — игра ошибок. Их допускают все. Может быть всякое, поэтому просто пусть фортуна будет на стороне команды Черчесова», — приводит слова Скопцовой Sport24.

Признание Семенович и страница в Instagram Плющенко-младшего

В начале мая многократная чемпионка мира Алёна Савченко объявила о завершении карьеры. Спустя полтора месяца она поменяла своё решение и сообщила о своём возвращении. На этот раз фигуристка украинского происхождения будет выступать за сборную США, а её новым партнёром станет Томми-Джо Найман. По информацию немецких СМИ, пара приступила к тренировкам.

Стоит отметить, что на протяжении последних месяцев олимпийская чемпионка, не принимавшая участие в соревнованиях с 2018 года, активно тренировалась, училась выполнять сложные элементы и даже намекала на то, что готова перейти в одиночное катание.

Известный тренер Нина Мозер положительно оценила возвращение Савченко.

«Если у человека есть желание, то почему нет? Может быть, это какой-то уникальный случай. Вообще следующий олимпийский сезон будет очень любопытным в плане качества катания», — сказала Мозер ТАСС.

Ещё одна бывшая парница, ныне популярная певица Анна Семенович рассказала, что также могла выступать за сборную США. По её словам, ей поступало множество предложений из других стран, так как в конце 1990-х — начале 2000-х её считали одной из лучших партнёрш. Однако она прияла решение остаться в России, а затем и вовсе уйти из спорта.

«Я счастлива, что моя судьба сложилась именно так, я приобрела великолепнейшую карьеру, прожила интереснейшую жизнь — не на льду, в холоде, голоде и вечных тренировках. Я считаю, что в тот момент сделала всё правильно — мне предлагали кататься за Англию, за США, предлагали уехать в Штаты, уйти в балет», — рассказала Семенович в интервью Василию Конову.

Восьмилетний Александр Плющенко пока только начинает свой путь в спорте, однако уже может похвастаться важным по нынешним меркам достижением. Ещё недавно за первое место по количеству подписчиков в Instagram среди действующих российских фигуристов боролись Загитова и Медведева, а уже сейчас обеих опередил сын двукратного олимпийского чемпиона. На данный момент на его страницу подписаны 908 тыс. человек, что 16 тыс. больше, чем у Евгении.

«Утро разразилось небольшой, но очень приятной новостью! Для вечно сомневающихся, завистливых людей — выкладываю свои охваты, которые на 300 тыс. превышают мои официальные данные», — прокомментировал Плющенко-младший свой успех.

По стопам старшего брата следует и Арсений Плющенко, появившийся на свет лишь осенью прошлого года. Родители уже завели ему аккаунт в Instagram, на который подписалось 17,6 тыс. человек. Поклонники гадают, затмит ли он по популярности Александра.