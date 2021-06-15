Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» назвала Медведеву своей любимой фигуристкой

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Финалистка юниорского турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» россиянка Эрика Андреева рассказала, какой ещё вид спорта ей нравится, помимо тенниса.
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» назвала Медведеву своей любимой фигуристкой
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«Мне как раз нравится смотреть фигурное катание, особенно когда проходит чемпионат мира или Европы, всегда болею за россиян. Кроме того, люблю сноуборд-кросс, я знакома с Николаем Олюниным, наблюдаю за его выступлениями. Кого выделяю в фигурном катании? В целом переживаю за наших, но особенно мне симпатична Евгения Медведева, нравится её поведение и менталитет», — сказала Андреева в интервью RT.

Ранее Андреева рассказала, как болела за испанского теннисиста Рафаэля Надаля, находясь в ложе австралийца Ника Кирьоса.

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