Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» назвала Медведеву своей любимой фигуристкой

Финалистка юниорского турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» россиянка Эрика Андреева рассказала, какой ещё вид спорта ей нравится, помимо тенниса.

«Мне как раз нравится смотреть фигурное катание, особенно когда проходит чемпионат мира или Европы, всегда болею за россиян. Кроме того, люблю сноуборд-кросс, я знакома с Николаем Олюниным, наблюдаю за его выступлениями. Кого выделяю в фигурном катании? В целом переживаю за наших, но особенно мне симпатична Евгения Медведева, нравится её поведение и менталитет», — сказала Андреева в интервью RT.

Ранее Андреева рассказала, как болела за испанского теннисиста Рафаэля Надаля, находясь в ложе австралийца Ника Кирьоса.