Тренер по фигурному катанию: Плющенко потрясающе играет в футбол

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Призёр Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос, кто из фигуристов смог бы себя проявить в футболе.
Тренер по фигурному катанию: Плющенко потрясающе играет в футбол
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В футбол потрясающе играют Евгений Плющенко, тренер Сергей Давыдов. Они действительно на хорошем уровне. Вообще, у нас много фигуристов, которых есть за что похвалить. Но Женя ещё молодой, поэтому может от любого убежать. А я весьма прилично смотрюсь на фоне 80-летних старичков, когда играю вместе с Борисом Игнатьевым, Юрием Сёминым (смеётся). Там я ещё живчик. Говорят, Александр Галлямов хорошо играет, но я его не видел. Но судя по тому, что он высокий и координированный парень, он бы хорошо смотрелся в нападении», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее Жулин предположил, что Головин мог бы проявить себя в фигурном катании.

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