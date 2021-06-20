Траньков рассказал, когда он и Волосожар отдадут дочь в группу Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, когда они с женой Татьяной Волосожар собираются отдать дочь в группу тренера Этери Тутберидзе.
Траньков рассказал, когда он и Волосожар отдадут дочь в группу Тутберидзе
  • РИА Новости

«Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у неё пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в «Самбо-70»: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню», — цитирует Транькова «Газета.ру».

По его словам, у них нет амбиций обязательно сделать из дочери чемпионку. Он отметил, что это возможно, только если сам ребёнок захочет.

«Например, сейчас она просит чаще возить её на лед, она уже выиграла первые соревнования. Посмотрим, что будет дальше», — добавил Траньков.

Ранее Аделина Сотникова рассказала, какие риски есть у фигуристов из группы Тутберидзе.

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