Сотникова рассказала, какие риски есть у фигуристов из группы Тутберидзе

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала, какие существуют риски у фигуристов из группы тренера Этери Тутберидзе.
Сотникова рассказала, какие риски есть у фигуристов из группы Тутберидзе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как отмечает спортсменка в статье в «Спорт-Экспрессе», в случае успешного сезона специалист может дать своим подопечным до месяца отдыха, что иногда может на них негативно влиять.

«На мой взгляд, затяжные каникулы — огромный риск. По крайней мере в нашем виде спорта, где парочка лишних килограммов — уже проблема. А кто-то способен из отпуска и больше привезти. В такой ситуации всё, что на льду наработано, летит в тартарары», — написала Сотникова.

По её словам, во время карьеры она уходила в отпуск не более чем на десять дней.

Ранее Анна Щербакова охарактеризовала Тутберидзе двумя словами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить