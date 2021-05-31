Сотникова рассказала, какие риски есть у фигуристов из группы Тутберидзе
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- РИА Новости
Как отмечает спортсменка в статье в «Спорт-Экспрессе», в случае успешного сезона специалист может дать своим подопечным до месяца отдыха, что иногда может на них негативно влиять.
«На мой взгляд, затяжные каникулы — огромный риск. По крайней мере в нашем виде спорта, где парочка лишних килограммов — уже проблема. А кто-то способен из отпуска и больше привезти. В такой ситуации всё, что на льду наработано, летит в тартарары», — написала Сотникова.
По её словам, во время карьеры она уходила в отпуск не более чем на десять дней.
Ранее Анна Щербакова охарактеризовала Тутберидзе двумя словами.