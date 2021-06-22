Ягудин — о выступлении сборной на Евро-2020: можно было отправить наших фигуристок

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы после разгромного поражения от национальной команды Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы после разгромного поражения от национальной команды Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

«Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум результат был бы тот же. А вы думали, что будет по-другому? Я — нет, но надежда умирает последней», — написал Ягудин в своём Instagram.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев назвал результат на Евро-2020 показателем уровня российского футбола.