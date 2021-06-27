Траньков высказался о совместной работе с Тутберидзе
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«Тутберидзе — очень крутой мотиватор, и то, чем ребята занимаются в июне, раньше не делали никогда. У всех, включая меня, рушатся стереотипы. Раньше я был уверен, что есть невозможное, но Этери Георгиевна доказывает на каждой тренировке, что ничего невозможного нет», — цитирует Транькова Olympics.
Он также отметил профессионализм специалиста и её нацеленность на самые высокие результаты.
Траньков и Тутберидзе вместе готовят к сезону Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
Ранее Траньков рассказал, когда он и Татьяна Волосожар отдадут дочь в группу Тутберидзе.