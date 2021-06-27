Траньков высказался о совместной работе с Тутберидзе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о совместной работе с тренером Этери Тутберидзе.
Траньков высказался о совместной работе с Тутберидзе
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Тутберидзе — очень крутой мотиватор, и то, чем ребята занимаются в июне, раньше не делали никогда. У всех, включая меня, рушатся стереотипы. Раньше я был уверен, что есть невозможное, но Этери Георгиевна доказывает на каждой тренировке, что ничего невозможного нет», — цитирует Транькова Olympics.

Он также отметил профессионализм специалиста и её нацеленность на самые высокие результаты.

Траньков и Тутберидзе вместе готовят к сезону Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Ранее Траньков рассказал, когда он и Татьяна Волосожар отдадут дочь в группу Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить