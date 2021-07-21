Навка выступила против участия мужчин в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о выступлениях мужчин в художественной гимнастике.

«У меня культурный шок. Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут...» — написала Навка в Instagram, опубликовав видео выступления гимнаста.

Фигуристка выразила надежду, что в России никогда не будет подобных выступлений.

«Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? Куда заведёт их этот путь? Почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», — написала она.

Отметим, что в январе юноши впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике.