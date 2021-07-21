Навка выступила против участия мужчин в художественной гимнастике

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о выступлениях мужчин в художественной гимнастике.
Навка выступила против участия мужчин в художественной гимнастике
  • РИА Новости

«У меня культурный шок. Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут...» — написала Навка в Instagram, опубликовав видео выступления гимнаста.

Фигуристка выразила надежду, что в России никогда не будет подобных выступлений.

«Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? Куда заведёт их этот путь? Почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», — написала она.

Отметим, что в январе юноши впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить