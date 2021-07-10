Легенды льда: Москвина и Мишин удостоены самой престижной награды ISU

Знаменитые российские тренеры Тамара Москвина и Алексей Мишин удостоены премии ISU Skating Awards в номинации «За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности». Выступавшие когда-то в одной паре специалисты в этом году отметили 80-летие, но продолжают активно работать и помогать своим ученикам добиваться успехов. О феномене двух ярчайших мэтров фигурного катания — в материале RT.

То, что награду «За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности» коллеги и экс-партнёры, которые в далёком 1969-м стали вице-чемпионами мира, обыграв легендарный дуэт — двукратных олимпийских чемпионов Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, получили одновременно, — глубоко символично и просто красиво. Оба российских наставника отпраздновали в этом году 80-летие, и, безусловно, это требовало какого-то красивого жеста со стороны ISU — федерации, управляющей видом спорта, которому Тамара Москвина и Алексей Мишин посвятили всю свою жизнь.

В этом усечённом из-за пандемии сезоне Международный союз конькобежцев принял решение сделать церемонию своего «Оскара» тоже усечённой — не вручать награды в остальных номинациях. И это сейчас представляется правильным: по всем раскладам Москвина победила бы в категории «Лучший тренер», её спортсмены, чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, с большой вероятностью были бы названы открытием сезона, а приз за легендарность заслуг ушёл бы в другие руки.

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В видеоролике, сопровождавшем вручение награды, Тамара Москвина была названа самым выдающимся в мире специалистом в разряде парного катания, и это тот самый случай, когда в поздравительном тексте нет ни капли преувеличения. Единственный в мире специалист, с заслугами которого сопоставимы заслуги Москвиной, — Станислав Жук.

Но есть принципиальная разница. Жук создал технологию, подобную той, что сейчас успешно реализует в женском одиночном катании российский тренер Этери Тутберидзе. Разработал безупречную с технической точки зрения систему, которая при неограниченных селекционных возможностях (к тренеру ежегодно везли наиболее талантливых фигуристов, выступающих в парном катании) давала чемпионский результат. То, что эти пары, за исключением Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, были как две капли воды похожи одна на другую, это отдельный вопрос: спортивное руководство страны было заинтересовано в золотых медалях, и система Жука была нацелена на то, чтобы эти медали принести.

Как раз тогда на пути специалиста встала Москвина. С парами, совершенно непохожими одна на другую. С постановками, не бившими наотмашь скоростью и напором, а завораживающими, кружащими голову, восхищающими множеством находок. Все без исключения пары Москвиной были союзом не юноши и субтильной, почти невесомой девочки, а двух равных во всех отношениях партнёров. Ну а то, что между первой парой, победившей на чемпионате мира, и наиболее свежими чемпионами Москвиной лежит пропасть в 40 лет, не требует никаких комментариев. В самом деле, что здесь комментировать? Только шляпу снять можно. Или съесть её — из зависти.

Есть некий глубинный смысл и в том, что Москвина и Мишин никогда не пересекались на одном льду, став тренерами. Не превратились в соперников на грани вражды, как это нередко случается в фигурном катании, но ненавязчиво, работая бок о бок, толкали друг друга вперёд чисто тренерскими заслугами. Тамара — в парах, Алексей — в одиночном катании, где сначала добился того, что своими парнями мог бы конкурировать со всем миром и выйти из этой борьбы победителем, а потом научивший весь мир прыгать по своей уникальной методике.

Ну а наблюдая за тем, как оба тренера лихо рассекают на коньках каждый на своём тренировочном льду, невольно задумываешься: они ведь до сих пор бросают вызов друг другу. И в этом куда более азартны, нежели множество более молодых коллег.

Тренерская судьба — жестокая штука. Как заметил однажды Мишин, величие спортсмена, добившегося успеха, равно как и его известность и благосостояние, всегда будут выше, чем у тренера. Принципиально здесь и то, что величие спортсмена вполне может базироваться на сиюминутном триумфе, особенно если результат медийно раскручен впоследствии. Истинное величие тренера — в способности подниматься на олимп снова и снова. В точности так, как это однажды сформулировала выдающийся специалист по синхронному плаванию Татьяна Покровская, говоря о своих подопечных: «Они ведь прекрасно понимают, что я веду их туда, куда, возможно, не приведёт никто другой».

К этой фразе применительно к Москвиной и Мишину даже добавить нечего. Да и надо ли?