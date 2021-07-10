Медведева поделилась впечатлениями от дебюта в парном катании

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего дебюта в парном катании в рамках ледового шоу.
Медведева поделилась впечатлениями от дебюта в парном катании
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ощущения самые светлые, самые положительные. Мой дебют удался, премьера удалась. Все очень рады. Это были бессонные ночи подготовки, дни без еды и без воды. Без шуток, Илья Авербух здесь жил, ночевал в «Айсберге», не спал последние четверо суток. Думаю, что все скажут, что это оправдалось. Премьера даст нам сил выдержать ещё 46 спектаклей, — приводит слова Медведевой Sport24.

В ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина» 21-летняя фигуристка катается в паре с Александром Энбертом.

Ранее сообщалось, что Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.

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