Медведева поделилась впечатлениями от дебюта в парном катании

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего дебюта в парном катании в рамках ледового шоу.

«Ощущения самые светлые, самые положительные. Мой дебют удался, премьера удалась. Все очень рады. Это были бессонные ночи подготовки, дни без еды и без воды. Без шуток, Илья Авербух здесь жил, ночевал в «Айсберге», не спал последние четверо суток. Думаю, что все скажут, что это оправдалось. Премьера даст нам сил выдержать ещё 46 спектаклей, — приводит слова Медведевой Sport24.

В ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина» 21-летняя фигуристка катается в паре с Александром Энбертом.

Ранее сообщалось, что Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.