РУСАДА протестировало на допинг Загитову и Медведеву
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Об этом сообщает ТАСС. Также в июне допинг-тест сдавали два российских фигуриста — серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 Артур Даниелян и бронзовый призер юношеской Олимпиады 2020 года Даниил Самсонов.
Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Медведева не принимала участия в официальных соревнованиях в прошлом сезоне из-за травм.
Ранее Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио.