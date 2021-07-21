РУСАДА протестировало на допинг Загитову и Медведеву

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг олимпийскую чемпионку Игр-2018 фигуристку Алину Загитову, а также серебряного призёра той же Олимпиады Евгению Медведеву.
РУСАДА протестировало на допинг Загитову и Медведеву
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС. Также в июне допинг-тест сдавали два российских фигуриста — серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 Артур Даниелян и бронзовый призер юношеской Олимпиады 2020 года Даниил Самсонов.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Медведева не принимала участия в официальных соревнованиях в прошлом сезоне из-за травм.

Ранее Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио.

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