Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева обратилась к болельщикам с призывом поддержать российских спортсменов на Играх в Токио.
Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио
  • РИА Новости

«Совсем скоро Олимпийские игры в Токио, в Японии — стране, с которой меня многое связывает. Мне очень жаль, что у меня не вышло полететь в Токио в качестве посла из-за пандемии, однако это не значит, что я не буду переживать дистанционно, к чему я вас всех призываю: болейте за нашу сборную. Ваша поддержка сделает их сильнее», — заявила Медведева в видеообращении, опубликованном в её Instagram.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

Ранее ОКР показал, как российские спортсмены добирались на Олимпиаду в Токио.

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