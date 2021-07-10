Новый образ Косторной, возвращение Щербаковой и коронавирус у Гурейро: что обсуждают в мире фигурного катания

Анна Щербакова возобновила тренировки после травмы, а Алёна Косторная подверглась критике за смену имиджа. Джонатан Гурейро повторно переболел коронавирусной инфекцией, а Александра Степанова и Иван Букин определились с музыкой для новых программ. Елизавета Туктамышева рассказала, как называет футболиста Артёма Дзюбу, а Евгения Медведева прокомментировала слухи об уходе из спорта. О том, что происходит в мире фигурного катания, — в материале RT.

Возвращение Щербаковой и музыка для Самарина

Российская фигуристка Анна Щербакова возобновила ледовые тренировки после травмы, полученной перед стартом сборов в Новогорске. Сама спортсменка не стала рассказывать подробности, лишь назвав её «нелепой», однако, по сообщению СМИ, речь шла о повреждении пальца ноги.

Своими успехами в тренировочном процессе похвасталась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная. Она поделилась фрагментом занятия, во время которого выполнила спираль и вращение.

«Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь», — подписала ролик Косторная.

Между тем чемпионка Европы 2020 года попала в неприятную ситуацию. Она решилась на кардинальную смену имиджа, покрасив волосы в фиолетово-розовый цвет. Затем спортсменка опубликовала фотографию с новой причёской в Instagram, однако некоторые пользователи социальной сети предположили, что она также прибегла к увеличению губ. После волны негативных комментариев Косторная удалила пост и опубликовала вместо него новый снимок.

Активную подготовку к олимпийскому сезону продолжают и другие фигуристы. Так, Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, сообщил, что пара будет работать над новыми программами в Великобритании. Спортсмены уже прибыли в страну и теперь ждут окончания обязательного карантина.

Но перед отправкой на Туманный Альбион партнёр перенёс коронавирус. Он признался, что был удивлён положительному тесту, так как после предыдущего заболевания у него был высокий уровень антител.

«В 20-х числах июня я получил положительный тест. Заболел уже второй раз. Пришлось отсидеть две недели на карантине, на даче, что было хорошо, учитывая жару. Недавно я получил отрицательные тесты. Я не прививался, но теперь, как только сойдут антитела, обязательно вакцинируюсь. Просто странно, что я заболел сейчас при уже высоком титре антител», — цитирует Гурейро РИА Новости.

Ещё один танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин определились с музыкой для своих программ. По словам их наставников Ирины Жук и Александра Свинина, в ритм-танце они будут использовать хип-хоп и блюз, что соответствует новым критериям Международного союза конькобежцев (ISU). Что касается произвольной программы, то она будет сочетать в себе классику и современные мотивы.

В свою очередь, тренер Александра Самарина объявила, под какую музыку будет выступать её подопечный. По словам Светланы Соколовской, для короткой программы был выбран саундтрек из фильма «Матрица», для произвольной — фрагменты мелодий бельгийского продюсера Apashe и композитора Армана Амара.

Прогноз Авербуха и развлечения Мишиной и Галлямова

Известный хореограф Илья Авербух поделился прогнозом на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. По его мнению, в танцах основную конкуренцию Виктории Синициной и Никите Кацалапову составят французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Специалист также предположил, что в мужском катании россияне смогут претендовать лишь на бронзу, а единственной соперницей отечественных одиночниц может стать японка Рика Кихира.

«Стоит ли россиянкам опасаться американку Алису Лью? Того, что я видел, опасаться не стоит. Может, что-то изменится. Рика Кихира, наверное, единственная, кто может что-то достойное показать. Она не справилась с нервами на чемпионате мира в Швеции и на командном чемпионате мира в Японии, но, если бы всё сделала… Из иностранок пока только её видно», — приводит слова Авербуха Lenta.ru.

Кроме того, специалист высказался о возможном возобновлении карьеры Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка продолжает поддерживать спортивную форму, поэтому пока не стоит списывать её со счетов, однако про конкретные прогнозы речи также не идёт. Сама же двукратная чемпионка мира опровергла слухи о своём уходе из спорта.

«Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст. Тогда она будет на 100% достоверной. На данный момент по этой теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было. Так что давайте жить сегодняшним днём», — цитирует Медведеву Sport24.

Завершающийся в эти дни футбольный Евро-2020 никого не оставил равнодушным — за его перипетиями следят даже фигуристы. Так, Елизавета Туктамышева забавно отреагировала на гол итальянца Федерико Кьезы в полуфинале турнира. Она опубликовала фрагмент эпизода, назвав полузащитника «носатиком». Позднее чемпионка мира 2015 года призналась, что считает его одним из лучших игроков в составе скуадра адзурра, а также объяснила, почему зачастую даёт спортсменам подобные прозвища.

«Я очень часто даю разные прозвища спортсменам — баскетболистам и футболистам — потому что мне так проще запомнить. На имена у меня не самая лучшая память, поэтому кто-то носатик, кто-то глазастик, кто-то ушастик. И так люди понимают, о ком я говорю. Италия с 1968 года не выигрывала Евро, и хочется, чтобы наконец-то они до этой цели дошли», — рассказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

В части раздачи прозвищ фигуристка, по её словам, иногда делает исключения.

«Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — добавила Туктамышева.

Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов в свободное от тренировок время посетили парк аттракционов «Сочи Парк». Делясь эмоциями, партнёр признался, что теперь понимает, что испытывает его партнёрша во время прокатов.

«После посещения аттракционов начинаешь понимать, как Настя чувствует себя в подкрутке и в поддержках», — написал Галлямов.

Возможный уход Розанова и реформа ISU

После возвращения в группу Тутберидзе двух фигуристок — Александры Трусовой и Алёны Косторной — академия «Ангелы Плющенко» рискует лишится и тренера Сергея Розанова, ранее также работавшего в «Хрустальном». В настоящий момент он сотрудничает с французским хореографом Бенуа Ришо и, по сообщению СМИ, может вскоре покинуть школу двукратного олимпийского чемпиона.

Сам Плющенко пояснил, что последнее слово останется за специалистом.

«Жду от него окончательного решения — вот такая у нас ситуация... Меня все тренеры устраивают. Просто каждый выбирает для себя свой путь — оставаться или уходить, двигаться дальше. Может, попробовать себя за границей. Подобные вещи всегда исходят от ребят», — рассказал Плющенко в интервью TeleSport.

10 июля состоится второе вручение премии ISU Skating Awards. В отличие от прошлого года, оно пройдёт в более скромном масштабе и будет состоять всего из одной номинации — «За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности». В торжественном мероприятии, которое вновь состоится в онлайн-формате примут участие лишь трое россиян — Щербакова, Мишина и Галлямов.

По словам продюсера Ари Закаряна, временное упразднение главных номинаций связано с тем, что единственным крупным международным соревнованием в сезоне-2020/21 стал чемпионат мира.

«Надеюсь, в следующем году третья церемония ISU Skating Awards пройдёт наконец в нормальном виде. Но сейчас мы должны продолжать то, что начали два года назад, — останавливаться нельзя, ведь люди должны понимать, что это есть и это будет. Это важно для всей международной семьи фигурного катания», — пояснил Закарян.

В прошлом году российскими лауреатами ледового «Оскара» стали Косторная («Лучший новичок») и Тутберидзе («Лучший тренер»).

Тем временем, в самом Международном союзе конькобежцев были приняты ряд реформ, касающихся формальной части соревнований. В частности, по примеру многих видов спорта, к фигуристкам теперь будет применяться наименование women («женщины»), а не ladies («дамы»). Отмечается, что изменения последовали после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета.