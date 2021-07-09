Источник: Розанов близок к уходу из академии «Ангелы Плющенко»

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Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов близок к прекращению работы в академии «Ангелы Плющенко».
Источник: Розанов близок к уходу из академии «Ангелы Плющенко»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает tele-sport.ru со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что Розанов участвует в тренировочном лагере хореографа Бенуа Ришо во Франции, который продлится до конца июля. После этого будет принято решение о будущем тренера.

Напомним, что в мае 2020 года Розанов ушёл из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко заявил, что Розанов и Ильиных перестали работать с Трусовой.

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