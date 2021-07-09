Источник: Розанов близок к уходу из академии «Ангелы Плющенко»
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Об этом сообщает tele-sport.ru со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Отмечается, что Розанов участвует в тренировочном лагере хореографа Бенуа Ришо во Франции, который продлится до конца июля. После этого будет принято решение о будущем тренера.
Напомним, что в мае 2020 года Розанов ушёл из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко».
Ранее Плющенко заявил, что Розанов и Ильиных перестали работать с Трусовой.