Плющенко заявил, что Розанов и Ильиных перестали работать с Трусовой

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что с победительницей второго этапа Кубка России Александрой Трусовой работают другие тренеры.
Плющенко заявил, что Розанов и Ильиных перестали работать с Трусовой
  • РИА Новости

«Сергей Розанов достаточно давно не занимается с Сашей. Он ведёт Алёну Косторную. У Саши и Алёны отдельные команды, хореографы и тренеры, два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Лена Ильиных прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось. Это произошло как раз после прокатов. У Трусовой есть новые специалисты по скольжению, мы ещё сейчас берём других тренеров. Лена работает с другими спортсменами, Косторной. Никаких конфликтов ни с Розановым, ни с Ильиных у Трусовой нет», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Елена Ильиных выводила Трусову на контрольные прокаты сборной России. Сергей Розанов работал с фигуристкой в группе Этери Тутберидзе и вслед за ней перешёл в академию Плющенко после окончания прошлого сезона.

Ранее Трусова выполнила четверной риттбергер на тренировке.

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