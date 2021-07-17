Мечта Трусовой, прозвище Туктамышевой и ответ Транькова хейтерам: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова рассказала, что мечтает открыть приют для собак, а Елизавета Туктамышева вспомнила своё детское прозвище. Евгений Семененко окончил школу с золотой медалью, а Дмитрий Козловский получил красный диплом. Станислава Константинова призналась, что отношениям предпочла бы олимпийскую награду, а Максим Траньков обратился к критикам. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Комплимент Щербаковой от Авербуха и дебют Загитовой в образе Людмилы

Российские фигуристы продолжают подготовку к олимпийскому сезону. Так, чемпионка мира Анна Щербакова, для которой Игры в Пекине станут дебютными, рассказала о своём настрое и о том, чем грядущий год будет отличаться от предыдущего.

«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, и именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь всё это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — цитирует Щербакову ТАСС.

Напомним, в конце июня она получила повреждение пальца ноги в преддверии сборов в Новогорске. К счастью, оно оказалось несерьёзным, и спустя две недели спортсменка смогла вернуться на лёд.

На данный момент о новых программах Щербаковой ничего не известно. Однако желание поработать с ней выразил известный хореограф Илья Авербух. Он признался, что ему нравится, как чемпионка мира — 2021 держит себя не только на катке, но и за его пределами.

«Я чувствую, что у Ани очень богатый внутренний духовный мир. А мне это очень важно при работе со спортсменом. Когда у тебя есть многое внутри, то есть что сказать наружу. Поэтому я хотел бы поработать с Аней. Я выделяю эту спортсменку именно по внутренним качествам», — поделился Авербух в интервью «Газете.Ru».

Дебюта на взрослом уровне с нетерпением ожидает и Камила Валиева. Она призналась, что её особенно подстёгивают занятия со старшими коллегами по группе Этери Тутберидзе — Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной. Но несмотря на то, что у чемпионки мира среди юниоров также будет шанс побороться за поездку в Пекин, она отметила, что пока не думает об олимпийских медалях.

«Тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают, потому что если ты показала свой максимум, а они сделали ещё лучше, то и тебе приходится прибавлять. Вижу ли себя на подиуме Олимпиады? Не думаю об этом», — призналась Валиева.

Тем временем ещё несколько фигуристов приоткрыли завесу тайны по поводу своих новых номеров. Станислава Константинова в короткой программе выйдет на лёд под «Цыганский танец» и фрагмент балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Произвольная же останется практически без изменений.

Пётр Гуменник выбрал для короткой программы современный хит, а для произвольной — классическую композицию. Его тренер Вероника Дайнеко не стала раскрывать подробности, лишь рассказав, что в качестве постановщиков выступили Николай Морозов, Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов.

Пока остальные фигуристы готовятся к будущим турнирам, Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Она исполнила главную роль вместе с Татьяной Навкой и Аделиной Сотниковой. После выступления чемпионка Пхёнчхана — 2018 поблагодарила зрителей за поддержку.

«Мне очень хорошо помогала Татьяна Александровна (Навка. — RT). Для меня одно удовольствие кататься у неё в шоу. Жду от него позитивных эмоций. Надеюсь, как можно больше зрителей смогут посетить нашу прекрасную сказку. Моя Людмила самая юная и самая восточная!» — пошутила Загитова в интервью Sport24.

Золотая медаль Семененко и второе высшее Загитовой

Обычно спортсменам непросто совмещать учёбу и тренировки, однако из этого правила бывают исключения. Например, двукратный победитель финала Кубка России Евгений Семененко завершил общеобразовательную школу с золотой медалью. После выпускного он поблагодарил учителей и маму за поддержку и признался, что с теплотой будет вспоминать своих одноклассников. С достижением подопечного поздравил и тренер Алексей Мишин.

«Все наши фигуристы поздравляют Женю Семененко с окончанием школы и заслуженной золотой медалью. Я и его тренер Татьяна Николаевна Мишина гордимся спортсменом. Интеллект — одна из граней таланта фигуриста», — приводит слова наставника РИА Новости.

Успехами в учёбе может похвастаться и Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой. Он с красным дипломом окончил факультет государственного и муниципального управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

А Косторной лишь предстоит познать все радости студенческой жизни. Этим летом она поступает на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК) по направлению «спорт». Стоит отметить, что ранее фигуристка неоднократно рассказывала о желании связать свою жизнь с нейрохирургией. Однако можно предположить, что в связи с загруженностью пока эти планы ей пришлось отложить.

Интересно, что в списке поступающих на то же направление оказалась и Загитова, уже обучающаяся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «продюсирование и культурная политика». На данный момент она никак не комментировала информацию о получении второго высшего образования.

Несмотря на напряжённый график, Загитова находит время и для того, чтобы поделиться опытом и своей историей успеха с подрастающим поколением. На этот раз она встретилась с участниками конкурса «Большая перемена». Мероприятие проходило в крымском лагере «Артек».

А Елизавета Туктамышева, уже успевшая съездить на море и даже посетить Париж, в качестве очередного места отдыха выбрала дачу своего тренера Мишина.

«Люблю дачу. Тут всегда так спокойно. В городе редко ловишь такое состояние с его темпом и суетой», — написала Туктамышева.

Кроме того, в свободное время чемпионка мира дала забавное блиц-интервью Максиму Транькову, открывшее её с новой стороны. Она призналась, что не отказывается от вредной еды, назвала Тома Харди своим любимым актёром, а также рассказала о самом большом страхе.

«Проспать весь день. Не знаю почему. Прозвище в детстве? А я не знаю… Ну, Лизка-сосиска. Кто в нашей группе самый серьёзный? Алексей Николаевич Мишин… Нет, Миша Коляда», — заявила Туктамышева.

Планы Трусовой и личная жизнь Константиновой

Трусова известна своим трепетным отношением к животным. У неё дома живут три питомицы — чихуахуа Тина, пудель Лана и басенджи Алита, с которыми она периодически устраивает милые фотосессии. Однако на этом фигуристка не намерена останавливаться и планирует доказать свою любовь к собакам на деле.

«Мечта — обязательно организую приют для собак. Но это не мечта, это я сделаю. Там будут и породистые, и бездомные», — рассказала Трусова.

Поскольку фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта в России, миллионы болельщиков пристально следят за жизнью кумиров. Их интересует, чем те живут за пределами катка, их увлечения и личная жизнь.

В связи с этим можно предположить: для многих стало удивлением, что сердце Константиновой, считающейся одной из самых привлекательных фигуристок, не занято. По словам спортсменки, романтические поступки её не впечатляют, а между любовью и олимпийской медалью она бы выбрала второе.

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«Чаще всего я в каком-то воинственном состоянии иду с тренировки либо куда-то ещё. В трениках, кроссовках, с завязанными волосами, ещё с таким кулём в руках и пятьсот пакетов вместе. С таким лицом, как будто меня все бесят. Ещё в маске. Камон, какие знакомства на улице? Я не влюбчивая. У меня появляются симпатии периодически, но быстро пропадают. Создаю какие-то идеалы касательно себя и людей, которые вокруг меня. Сама не соответствую им, начинаю рефлексировать, грустить и всё такое. И поэтому не могу пару себе найти», — рассказала Константинова в шоу «Как покорить чемпионку».

Фигуристам приходится сталкиваться и с отрицательной стороной популярности. Так, Траньков обратился к пользователям социальных сетей из-за критики, которая вылилась на него после церемонии награждения ISU Skating Awards, на которой он выступил в качестве ведущего и вручил награды в костюме дезинфектора. Двукратный олимпийский чемпион признался, что устал оправдываться и блокировать тех, кто недоволен его работой.

«Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, моё ужасное хамство, искренность, отношение к миру… Не знаю! Но я там, где есть. Со своим английским (для тусовок после сборов, соревнований, шоу «изученным»). Со своим уральским русским, с кривыми зубами, с… Я счастливый! Я вам всем желаю того же и ещё любви, в ней вся сила, и она спасёт этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков.