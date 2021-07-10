Москвина: кататься с Мишиным — это было настоящее развлечение

Известный российский тренер Тамара Москвина прокомментировала присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «За достижения в карьере».

«Очень люблю своего партнёра Алексея Мишина, он был терпелив ко мне. Мы смеялись, шутили, говорили. Он всегда меня поддерживал. Он никогда не сказал мне грубого слова. Кататься с Мишиным — это было настоящее развлечение», — сказала Москвина на онлайн-церемонии награждения.

Она также обратилась к нынешним фигуристам.

«У вас должна быть любовь к жизни, к родственникам, спорту, нужно посвятить себя тому, что ты делаешь, верить в себя, доверять людям, которые помогают тебе, и желать становиться лучше. Не только в фигурном катании, а становиться лучше как личность. Вы ведь пример для юных фигуристов, для миллионов болельщиков. Всё, что делаете, старайтесь делать с удовольствием. Будьте счастливы каждый день, на каждой тренировке», — добавила тренер.

Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира 1969 года. После завершения карьеры они стали тренерами.

Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевым, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе, а сейчас является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Ранее сообщалось, что Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере.