Москвина: кататься с Мишиным — это было настоящее развлечение
«Очень люблю своего партнёра Алексея Мишина, он был терпелив ко мне. Мы смеялись, шутили, говорили. Он всегда меня поддерживал. Он никогда не сказал мне грубого слова. Кататься с Мишиным — это было настоящее развлечение», — сказала Москвина на онлайн-церемонии награждения.
Она также обратилась к нынешним фигуристам.
«У вас должна быть любовь к жизни, к родственникам, спорту, нужно посвятить себя тому, что ты делаешь, верить в себя, доверять людям, которые помогают тебе, и желать становиться лучше. Не только в фигурном катании, а становиться лучше как личность. Вы ведь пример для юных фигуристов, для миллионов болельщиков. Всё, что делаете, старайтесь делать с удовольствием. Будьте счастливы каждый день, на каждой тренировке», — добавила тренер.
Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира 1969 года. После завершения карьеры они стали тренерами.
Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевым, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе, а сейчас является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Ранее сообщалось, что Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере.