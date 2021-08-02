Личная жизнь Медведевой, мечта детства Бойковой и дебют в фехтовании Бобровой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева объяснила, почему не знакомится в социальных сетях, а Александра Бойкова рассказала об исполнении детской мечты. Елизавета Туктамышева поздравила Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Играх в Токио, а Екатерина Боброва провела тренировку по фехтованию. Сергей Розанов прекратил сотрудничество с Евгением Плющенко, а ISU отстранил от работы судью за предвзятость в выставлении оценок. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Новая интерпретация «Эсмеральды» Мишиной и Галлямова и уход Розанова от Плющенко

До старта нового сезона в фигурном катании остаётся совсем немного времени, поэтому подготовка спортсменов подходит к заключительной стадии. Так, Михаил Коляда впервые исполнил короткую программу под композицию из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». В качестве постановщика номера выступил известный хореограф Илья Авербух. Напомним, в произвольной программе бронзовый призёр чемпионата мира выйдет на лёд под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

А тренер Тамара Москвина рассказала о работе над номерами Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. По её словам, их короткая программа останется практически без изменений — зрители увидят лишь новую интерпретацию балета Цезаря Пуни «Эсмеральда».

«Их короткая программа прошлого сезона была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку. Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими — они из них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов. Музыка остаётся прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры с «Лебединым озером» или «Дон Кихотом», — цитирует Москвину ТАСС.

Классику предпочла и спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Для своей программы они вместе с постановщиком Николаем Морозовым выбрали «Лебединое озеро» Чайковского. Партнёрша призналась, что испытывает особые чувства к этому произведению.

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«Для меня это действительно мечта детства — однажды кататься под эту музыку. Но в одиночном катании осуществить её так и не получилось. В парном я как-то даже и забыла про такую возможность, хотя на балет ходила часто. И вообще «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» — одни из моих любимых балетов, если говорить про классику», — приводит слова Бойковой «Матч ТВ».

Между тем стало известно, что одним из первых турниров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в сезоне-2021/22 станет Cranberry Open, который пройдёт в Бостоне с 10 по 15 августа. В соревнованиях спортивных пар также выступят Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзьер и Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледак.

Межсезонье — время трансферов и тренерских перестановок. На этот раз Сергей Розанов, покинувший группу Этери Тутберидзе вслед за фигуристками Александрой Трусовой и Алёной Косторной, вновь решился на перемены. Он прекратил сотрудничество с «Ангелами Плющенко», но, в отличие от подопечных, не вернулся в «Хрустальный», а перешёл в школу «Динамо». Причина такого решения неизвестна. Отмечается лишь, что специалист сохранил хорошие отношения с двукратным олимпийским чемпионом, хотя ранее ходили слухи, что в академии были недовольны его методами.

Не обошлось и без скандалов. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил на один год грузинскую судью Саломе Чигогидзе. В ходе расследования выяснилось, что она серьёзно нарушала правила, необоснованно завышая оценки соотечественнику Морису Квителашвили.

Успехи в парном катании Медведевой и планы на будущее Щербаковой

Евгении Медведевой не нужно упорно готовиться к новому сезону, поэтому она продолжает посвящать свободное время новым занятиям. Фигуристка стала почётной гостьей Кубка мира по шахматам, который в эти дни проходит в Сочи. Она удостоилась чести сделать первый символический ход в матче между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и россиянином Андреем Есипенко.

Делясь впечатлениями, фигуристка рассказала, что и сама немного играет в шахматы, но после посещения столь значимого мероприятия ей захотелось повысить свой уровень.

«Магнус Карлсен — живая легенда шахмат, великий гроссмейстер. Он — настоящая мировая звезда. Признаюсь, немного даже волновалась рядом с ним. Но, разумеется, мои симпатии на стороне 19-летнего Андрея Есипенко, который в своём юном возрасте уже является абсолютным топом в шахматах», — написала Медведева.

Стоит отметить, что, возможно, присутствие и поддержка фигуристки помогли Есипенко сыграть с Карлсеном вничью.

Кроме того, двукратная чемпионка мира продолжает планирование своей автобиографии. По её словам, основная работа ещё не начата: Медведева лишь делает заметки, собирая воедино интересные моменты из жизни и карьеры.

«На книгу точно наберётся. Были значимые события в жизни, детали которых люди не знают: о чём я думала, что именно я чувствовала, с кем я разговаривала, кто мне помог, кто, наоборот, мешал в той или иной ситуации. Я ненавижу слово «откровение» — откровенничать я могу только с подружками. А это будет рассказ в стиле интервью», — подчеркнула Медведева в интервью Teleprogramma.pro.

Подопечная Тутберидзе также ответила на вопрос, который, пожалуй, интересует очень многих любителей фигурного катания. Она заявила, что на данный момент ни с кем не встречается, но в то же время и не ведёт активные поиски возлюбленного.

«Сердце свободно. Но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ: «Пойдём погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее», — добавила она.

Разумеется, несмотря на паузу в соревновательной деятельности, фигурное катание по-прежнему занимает значительную часть жизни Медведевой. Она продолжает совершенствовать свои навыки в парном катании, которые ей необходимы для участия в ледовом шоу «Анна Каренина». Например, она выполнила сложную поддержку с выходом вместе с серебряным медалистом Пхёнчхана-2018 Александром Энбертом, а также освоила выброс.

После того как стало известно, что Косторная зачислена на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК) по направлению «спорт», многие задались вопросом: неужели она решила отказаться от мечты стать нейрохирургом? Но сама фигуристка поспешила заверить, что это вовсе не так.

«Медицину я не забрасывала, я активно учу химию и биологию, поступать планирую через три-четыре года. Это моя мечта, и я не собираюсь от неё отказываться, чего бы мне это ни стоило», — заверила Косторная.

А Анна Щербакова, напротив, намерена связать своё будущее со спортом. Она рассказала, что не хочет довольствоваться ролью спортсмена, поэтому планирует попробовать себя на тренерском поприще.

«В следующем году я оканчиваю школу. Первое образование, которое хочу получить, — тренерское. Мне действительно хочется не только попробовать себя в роли спортсмена, но и научиться передавать опыт другим. Задумываюсь и о втором высшем, но хочу определиться со сферой чуть позже, есть время», — цитирует Щербакову Hello.

Поздравление Далалояну от Туктамышевой и фехтование Бобровой

Успехи российских олимпийцев на Играх в Токио радуют не только простых болельщиков, но и представителей других видов спорта, включая фигуристов. В стороне от исторической победы гимнастов в командном первенстве не осталась Елизавета Туктамышева, персонально обратившаяся к Артуру Далалояну.

«Поздравляю Артура и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие», — написала Туктамышева.

В свою очередь, Медведева поддержала Никиту Нагорного, который признался, что был расстроен после завоевания бронзы в личном многоборье. Крайне эмоционально на успех россиян отреагировала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Плачу, не могу успокоиться. Плачу от восторга. Слава богу, что выиграли. Всё, больше не могу говорить. Ребята молодцы!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

А Екатерина Боброва продолжила осваивать олимпийские виды спорта в компании титулованных российских атлетов — прыгуна в воду Ильи Захарова, гребца Юрия Постригая, гимнаста Алексея Немова и других. Одной из самых запоминающихся для неё стала тренировка по фехтованию, которую провёл прославленный саблист Алексей Якименко.

«Честно признаюсь, до этой съёмки я и знать не знала, что виды фехтования настолько отличаются друг от друга! Оружием, правилами и даже тактикой! Если говорить про саблю, то это больше похоже на шахматы. Нужно понять соперника, раскусить его тактику и ринуться в бой, стараясь обмануть», — поделилась опытом Боброва.