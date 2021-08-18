Траньков трогательно поздравил Волосожар с годовщиной свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поздравил супругу Татьяну Волосожар с шестой годовщиной свадьбы.

Траньков опубликовал фотографию в Instagram с трогательными словами.

«Шесть лет супружеской пары в одном фото. Наша семья разрослась, а с ней и моя любовь к тебе, Татьяна, моя самая терпеливая и мудрая жена, мой самый верный и преданный друг, самая лучшая мама моих детей! Моя! Я тебя люблю! С годовщиной нас!» — написал бывший фигурист.

Траньков и Волосожар стали двукратными олимпийскими чемпионами в парном катании на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее призёр Олимпийских игр Илья Авербух обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поздравления с рождением сына.