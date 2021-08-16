Премьера с личным рекордом: как Тарасова и Морозов выиграли первый турнир под руководством Тутберидзе

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли первый турнир под руководством Этери Тутберидзе. Призёры Олимпийских игр не оставили шансов соперникам на Cranberry Cup International, проходившем в пригороде Бостона. Российская пара установила новое личное достижение в произвольной программе и набрала в сумме 227,63 балла. Единственным недочётом спортсменов стало падение партнёрши на тройном тулупе во время короткой программы.

Скромный турнир Cranberry Cup International в американском Норвуде привлёк в нынешнем году внимание российских болельщиков. Причина — участие в нём призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Пара весной начала сотрудничать с Этери Тутберидзе, специализирующейся на одиночниках, и именно пригород Бостона был выбран в качестве места для премьеры. В том числе потому, что сюда удобно добираться самому специалисту: Этери Георгиевна в межсезонье регулярно навещает тренирующуюся в США дочь.

Небольшое соревнование идеально подходило ещё и потому, что здесь россияне могли спокойно выступить, не оглядываясь на конкурентов. Бросить им перчатку могли разве что действующие чемпионы США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Поэтому спортсмены получали возможность без лишних нервов в режиме тренировки повышенной ответственности продемонстрировать поклонникам новые программы.

В целом впечатление от их прокатов осталось положительное. Короткую Тарасова и Морозов откатали под композицию «Лунный свет» Клода Дебюсси. Поставил её для фигуристов Александр Жулин. В первой части отечественный дуэт совершил единственную серьёзную ошибку — Евгения упала на тройном тулупе. Тревожит, что пара снова допустила помарку на прыжках, из-за чего неоднократно страдала ранее.

Также привлекла внимание смена цвета платья партнёрши в середине программы с синего на жёлто-голубой. Этот трюк ранее неоднократно использовался ученицами Тутберидзе Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Разумеется, на итоговой оценке он вряд ли отразился, но и со злополучным падением отечественный дуэт более чем на шесть баллов опередил ближайших преследователей.

В произвольной Тарасова и Морозов вновь соревновались сами с собой. Программу они исполнили под композицию «Маяк» Патрика Уотсона. И на этот раз их выступление получилось практически идеальным. Россияне обошлись без грубых огрехов. Разве что несколько волнительными получились поддержки, да и в целом чувствовалось, что спортсменам не всегда хватало синхронности, но в отсутствие соревновательной практики это было объяснимо.

На сей раз судьи не скупились на оценки и поставили Евгении и Владимиру 151,66. Таким образом, им удалось сразу на 4,4 балла обновить личный рекорд в произвольной. Суммарно пара набрала 227,63 очка. Любопытно, что это на 0,04 балла больше, чем заработали Анастасия Мишина и Александр Галлямов на золотом для них первенстве планеты в Стокгольме.

Соперники не смогли составить россиянам даже подобие конкуренции. В активе Книрим и Фрейзера оказалось только 205,87 балла. Третье место занял ещё один американский дуэт — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон со скромными 195,28 балла.

После первого успеха тренерский штаб россиян не скрывал оптимизма. Так, Тутберидзе выложила в своём Instagram фото с подопечными и порадовалась началу сезона. В свою очередь, в аккаунте команды тренера поздравили Тарасову и Морозова с победой и поблагодарили организаторов соревнований, которые, несмотря на действующие ограничения, на церемонии награждения подняли российский флаг и включили национальный гимн.

А вот Максим Траньков, который прежде был главным тренером дуэта, пока никак не отреагировал на случившееся. В США вместе с фигуристами он не полетел. По словам Тутберидзе, это связано исключительно с отсутствием визы.

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В восторге от выступления призёров Игр остались и эксперты. Не скупился на похвалу паре поставивший им короткую программу Жулин.

«Понятно, что когда есть сорванный элемент, то программа немножко проседает, но мне в целом всё очень понравилось — и короткая, и произвольная. Произвольная была прямо отличной, они надёжно и смело её исполнили. Думаю, что этот первый старт и ошибка в короткой программе, наоборот, мобилизуют ребят и дадут толчок. Так что они большие молодцы. Так быть готовыми на 16 августа — это отличный показатель», — приводит слова специалиста Sport24.

В свою очередь, известный тренер Татьяна Тарасова не скрывала радости за фигуристов, но предпочла не заглядывать далеко вперёд.

«Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю всю группу, все большие молодцы! Евгения Тарасова и Владимир Морозов — прекрасная пара, я буду очень рада за них, если они восстановятся в полной мере», — подчеркнула Тарасова.

«Повышаются ли шансы на олимпийское золото? Я не гадалка и не могу сказать. Что касается падения Евгении с тулупа, то тренеры сами знают, что и как исправить. Таким выдающимся специалистам я могу давать советы, только когда они сами спрашивают», — сказала Тарасова.