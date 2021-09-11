Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике и фигурном катании

Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио с существующей системой в фигурном катании.

«Обыватель, как правило, не способен понять, из чего складывается оценка. Собственно, так происходит и в фигурном катании: если ты досконально не владеешь темой, совершенно невозможно разобраться, почему кто-то получает за дорожку шагов первый уровень сложности, а кто-то — четвёртый. Или почему выигрывает тот, кто упал. Хотя упал-то он с одного из четверных прыжков, в то время как остальные чистенько прыгали тройные.

Но если мы говорим о Вике с Никитой, могу сказать, что и судьи, и зрители относятся к ним очень позитивно: пара красивая, эмоциональная, харизматичная. Им нужно просто хорошо кататься», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее он ответил на вопрос о том, считает ли, что российских гимнасток засудили на ОИ в Токио.