Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике и фигурном катании

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио с существующей системой в фигурном катании.
Жулин сравнил судейство в художественной гимнастике и фигурном катании
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Обыватель, как правило, не способен понять, из чего складывается оценка. Собственно, так происходит и в фигурном катании: если ты досконально не владеешь темой, совершенно невозможно разобраться, почему кто-то получает за дорожку шагов первый уровень сложности, а кто-то — четвёртый. Или почему выигрывает тот, кто упал. Хотя упал-то он с одного из четверных прыжков, в то время как остальные чистенько прыгали тройные.

Но если мы говорим о Вике с Никитой, могу сказать, что и судьи, и зрители относятся к ним очень позитивно: пара красивая, эмоциональная, харизматичная. Им нужно просто хорошо кататься», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее он ответил на вопрос о том, считает ли, что российских гимнасток засудили на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить