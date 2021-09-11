Жулин прокомментировал судейство в художественной гимнастике на ОИ в Токио

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Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, считает ли он, что российских гимнасток засудили на летних Олимпийских играх в Токио.
Жулин прокомментировал судейство в художественной гимнастике на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Там был очень сильный момент, когда журналист спрашивает у сестёр Авериных сразу после выступления: мол, понятно, что израильтянка уронила ленту, но как получилось, что она так сильно превзошла вас в общей сложности программ? И наши девочки отвечают, что не могли сделать свои комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины ещё что-то. Понятно, что я не дословно цитирую их слова, но смысл был именно таким. И сразу начинаешь задумываться: а может быть, никакого антироссийского заговора и не было?» — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее Жулин вспомнил, как ставил программу для пары Тарасова — Морозов.

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