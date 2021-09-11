Глейхенгауз: Косторная — очень талантливая, но ей мешает характер

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, поделился мнением о таланте фигуристки Алёны Косторной.
Глейхенгауз: Косторная — очень талантливая, но ей мешает характер
  • РИА Новости

«Алёна — очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы», — сказал Глейхенгауз в интервью Первому каналу.

По его мнению, физические данные Косторной позволяют ей выполнять четверные прыжки, но психологические проблемы этого не позволяют сделать.

«То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть», — добавил хореограф.

Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы 2020 года, также она является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Глейхенгауз рассказал о короткой программе Косторной на олимпийский сезон.

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