Глейхенгауз: Косторная — очень талантливая, но ей мешает характер
- РИА Новости
«Алёна — очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы», — сказал Глейхенгауз в интервью Первому каналу.
По его мнению, физические данные Косторной позволяют ей выполнять четверные прыжки, но психологические проблемы этого не позволяют сделать.
«То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть», — добавил хореограф.
Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы 2020 года, также она является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Ранее Глейхенгауз рассказал о короткой программе Косторной на олимпийский сезон.