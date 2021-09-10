Глейхенгауз рассказал о короткой программе Косторной на олимпийский сезон

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение российской фигуристки Алёны Косторной выступать в короткой программе под блюз.

«Алёна получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поиграла и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией — она это умеет», — сказал Глейхенхауз в эфире Первого канала.

Он также отметил музыкальную дорожку в короткой программе. Хореограф добавил, что выступление Косторной «будет вау».

Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы 2020 года, также она является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

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