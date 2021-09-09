Москвина оригинально отреагировала на переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к Этери Тутберидзе.

«Вообще-то у наших пар существуют очень чёткие планы работы не только со мной и Артуром, но и с каждым из специалистов, которых в нашей команде достаточно много. И эти планы строятся без учёта того, кто из соперников от кого ушёл и к кому перешёл», — сказала Москвина в интервью RT.

Она отметила, что читает спортивную прессу, когда на это есть время.

«Стараемся отслеживать, кто как катается, какие поставлены программы, связки, заходы на элементы, куда движется развитие парного катания в целом. Одним словом, стараемся получить и переработать максимум самой разной информации. При этом мне не слишком интересно ориентироваться на то, кто и как выступал в прошлом, у кого именно катался, какие титулы завоёвывал. Значение имеет лишь то, что происходит сейчас. Особенно — когда речь идёт о конкурентах. А это не какая-то отдельно взятая пара, а как минимум вся первая шестёрка чемпионата мира», — рассказала Москвина.

Тренер подчеркнула, что с большим уважением относится ко всем специалистам, которые готовят спортсменов.

«Но кто из фигуристов от кого ушёл и куда перешёл, здесь всё-таки вторично. У нас в бригаде тоже постоянно происходят какие-то изменения, но мы же не кричим об этом на каждом углу», — сказала Москвина.

Ранее Москвина высказалась о соперничестве своих пар на турнире Finlandia Trophy.