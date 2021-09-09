Москвина высказалась о соперничестве своих пар на турнире Finlandia Trophy

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на вопрос, планирует ли она где-то показывать своих фигуристов до турнира Skate America, который в октябре открывает серию Гран-при.

«Обязательно. К сожалению, сложилось так, что у нас реально имеется только один старт, удобный как для Мишиной — Галлямова, так и для Бойковой — Козловского. Это Finlandia Trophy (турнир состоится 7—9 октября в Эспо. — RT)» — сказала Москвина в интервью RT.

Тренер ответила, будут ли на Finlandia Trophy выступать обе её пары.

«Да. Хотелось бы, конечно, избежать ситуации, в которой мои спортсмены будут отнимать места и рейтинговые очки друг у друга, но, к сожалению, выбора у нас нет. Оставшиеся турниры нам просто неудобны. Где-то нет соперников высокого уровня, где-то соревнования проводятся в совсем не подходящие для нас сроки. Поэтому мы с Артуром Минчуком решили, что плюсов от выступления обеих пар в Финляндии гораздо больше, чем минусов», — сказала она.

Москвина отметила, что ведёт подготовку своих дуэтов по разному графику, потому что Бойкова и Козловский начнут серию Гран-при с первого этапа в США в октябре, в то время как первый старт Мишиной и Галлямова запланирован на середину ноября в Японии.

Ранее Москвина сравнила гипотетическую замену постановок подопечных с военным переворотом в Гвинее.