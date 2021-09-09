Москвина сравнила гипотетическую замену постановок подопечных с военным переворотом в Гвинее

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что критика новых программ Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского преждевременна.
Москвина сравнила гипотетическую замену постановок подопечных с военным переворотом в Гвинее
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«Критика до меня доходила, при этом я нашла две статьи, в которых о наших программах было написано примерно то, о чём вы сказали. Когда всё будет доделано и вкатано, всё встанет на свои места», — сказала Москвина в интервью RT.

Тренер ответила на вопрос о том, допускает ли она гипотетическую возможность того, что какая-либо из четырёх постановок будет заменена по ходу сезона.

«В жизни всё возможно. Буквально накануне нашего разговора я ехала в машине и услышала по радио, что в Гвинее произошёл военный переворот. Разве его кто-то прогнозировал? Тем более что программы или музыку к ним по ходу сезона меняют многие. Как это уже сделали те же Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У меня тоже случалось, что по ходу сезона приходилось по тем или иным причинам менять музыку. Посмотрим. Обсуждать всё это сейчас точно не имеет смысла», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Москвина рассказала о работе с двумя спортивными парами.

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