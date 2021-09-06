Известный российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о работе с двумя спортивными парами.

«В своей работе с двумя парами я делю свой мозг на две половины. С одной стороны у меня есть одна пара, а с другой стороны — другая пара. Представляю, как будто правая сторона не знает, что делает левая», — цитирует Москвину журнал International Figure Skating.

Она также отметила, что двум парам весело тренироваться вместе: они наблюдают друг за другом. Тренер на соревнованиях снимает барьер с делением и наблюдает за проделанной работой.

Москвина тренирует пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также работает с дуэтом Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

На чемпионате мира 2021 года Мишина и Галлямов выиграли золото, а Бойкова и Козловский стали бронзовыми призёрами.

Ранее Бойкова успешно сдала экзамен на автомобильные права.