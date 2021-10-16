Щербакова заявила четверной лутц на произвольную программу Budapest Trophy

Чемпионка мира — 2021 Анна Щербакова заявила элементы ультра-си на произвольную программу на турнире Budapest Trophy.

Фигуристка планирует исполнить в произвольной программе один четверной прыжок — лутц.

Майя Хромых заявила сразу два четверных прыжка — тулуп и сальхов.

Напомним, что Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy. Она набрала 74,76 балла. Вторая — Майя Хромых (72,82 балла), третья — Софья Самодурова (67,15 баллов).

Ранее сообщалось, что Щербаковой и Хромых запретили общаться с прессой на Budapest Trophy.