Композитор Рихтер назвал безупречным исполнение программы фигуристки Валиевой

Композитор Кирилл Рихтер поделился мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе под композицию In Memoriam.

«In Memoriam написана в память о всех тех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет. Каждый раз, когда я исполняю эту пьесу на концертах, то всегда прошу зрителей вспомнить людей, которые очень много значили для них», — приводит слова Рихтера Первый канал.

По его словам, исполнение данной пьесы всегда является очень трогательным моментом.

«Я посмотрел программу — это безупречное исполнение. Я доволен, хотя я редко бываю доволен», — добавил композитор.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла.

Ранее семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая сравнила чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву с Валиевой.