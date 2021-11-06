Игра в барона Мюнхгаузена: Коляда не убедил судей в короткой программе на Гран-при Италии

Российские фигуристы не впечатлили в короткой программе на Гран-при Италии. Михаил Коляда сорвал один из четверых прыжков и остался за пределами первой тройки, хотя имел все шансы возглавить промежуточный протокол. Пётр Гуменик и Дмитрий Алиев замкнули первую десятку, не продемонстрировав своего лучшего катания. Провалил первый день соревнований и вице-чемпион мира японец Юма Кагияма, у которого развалились оба квада. Лидерство же с минимальным преимуществом от соперников захватил китаец Цзинь Боян.

Старая фигурнокатательная истина во все времена гласила, что короткой программой соревнования выиграть нельзя, в то время как проиграть можно запросто. Это утверждение было особенно актуально во времена старой системы судейства, когда расстановку спортсменов в протоколе определяла так называемая сумма мест и, вылетев из тройки после первого проката, фигуристам чисто математически было крайне сложно выбраться в число медалистов.

Новая система вроде бы отодвинула оценочный анахронизм в прошлое, но значимость короткого проката это на самом деле снизило не сильно. Он по-прежнему является той самой одёжкой, по которой фигуриста встречают, запоминают, а иногда ещё и ведут по всему сезону. Как вели в 2018-м Алину Загитову.

Можно, конечно, не соглашаться, но свою олимпийскую победу в Пхёнчхане вчерашняя юниорка, скорее всего, предопределила короткой программой на чемпионате Европы-2018 в Москве. Именно там, за месяц до Игр, она впервые опередила в очной борьбе Евгению Медведеву, показав тем самым всему миру фигурного катания, что может сместить с трона королеву. Не случись той победы, вряд ли судьи решились бы на столь щедрые баллы в Южной Корее.

Именно поэтому Михаил Коляда был обязан откатать свою короткую программу в Турине без грубых ошибок. По контексту сюда, конечно же, просится слово «безупречно», но фигурист слишком тяжело входил в нынешний сезон, чтобы требовать от него идеального проката. Хотя вторая половина осени — это уже время демонстрировать себя во всеоружии, как это сделали в том же Турине сначала танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а затем парники Суй Вэньцзин и Хань Цун, оставив соперникам простор для размышлений о судьбах будущих олимпийских медалей. Максимум — серебряных. По крайней мере, так это видится сейчас.

В мировом масштабе Коляда, конечно же, не фаворит, но не нужно быть тонким знатоком фигурного катания, чтобы понять, или, если хотите, почувствовать, что над Михаилом продолжает висеть нимб наиболее перспективного одиночника страны. Человека, который вот-вот обретёт свои лучшие кондиции в ногах, уверенность во взгляде и перестанет выдавать «бабочки». На которого можно сделать ставку в командном олимпийском турнире и не прогадать.

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Именно за этим два года назад руководители российского фигурного катания совместными усилиями отправляли Коляду к Алексею Мишину, и уже в прошлом сезоне складывалось ощущение, что фигуристу и тренеру удалось найти некий алгоритм действий, способный обернуться желаемым результатом — Михаил стал пятым на чемпионате мира в Стокгольме и установил личный рекорд в произвольной программе, выступая на командном первенстве в Японии.

Нынешняя осень началась для петербуржца достаточно туманно: первым важным стартом стал турнир Finlandia Trophy, там он стал вторым, опередив чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева, но проиграв Джейсону Брауну 5,54 балла. При этом короткую программу Коляда откатал с третьим результатом, сорвав каскад, а в произвольной внезапно уступил итальянцу Маттео Риццо.

Вот и получается, что на своём стартовом этапе серии Гран-при статусный подопечный Мишина оказался в положении барона Мюнхгаузена, которому предстояло вытаскивать себя из болота за волосы. Но для этого нужно было как минимум не сорвать в короткой программе ни одного прыжкового элемента.

Увы, не получилось. Вслед за идеальным каскадом с четверным сальховым последовало падение со второго четверного прыжка. В сравнении со своим «финским» результатом Коляда набрал почти на десять баллов больше (92,30), но, как правильно заметил олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, комментировавший турнир одиночников, у Михаила есть абсолютно всё, чтобы набирать за короткую программу на порядок больше, причём делать это, что называется, в рабочем режиме.

Но как раз этого с фигуристом и не происходит. И дело здесь не только в прыжках. В конце концов ошибиться на четверном может каждый, но, если ты действительно столь выдающийся катальщик, как об этом вот уже который год твердят окружающие, какого рожна ты получаешь третий уровень сложности за дорожку шагов? Почему разбазариваешь баллы там, где обязан их подбирать?

Из трёх российских участников Коляда остался в короткой программе лучшим: Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли соответственно девятое и десятое места с отставанием от призовой тройки в два десятка баллов.

Автором же главной сенсации вечера стал не Цзинь Боян, безошибочно откатавший короткую программу (что совершенно для него нехарактерно) и исполнивший два безупречных четверных. И не корейский ученик Брайана Орсера — Чжун Хван Ча. И даже не вклинившийся между ними итальянец Даниэль Грассль, на десяток баллов превысивший личный рекорд под знаменитого, благодаря прошлогоднему Коляде, «Белого Ворона».

Удивил со знаком минус вице-чемпион мира Юма Кагияма. У японца полностью развалились оба четверных прыжка, вознёсшие его полгода назад на пьедестал в Стокгольме, в связи с чем он остался ещё и без каскада. В результате лишь седьмое место и потеря места в сильнейшей разминке перед произвольной программой. Зато туда переместился Коляда, который всё еще сохраняет шанс доказать своим болельщикам и своему тренеру, что все предпринятые усилия по возвращению в элиту мужского одиночного катания не были напрасными.