Хромых сделала два четверных тулупа в произвольной программе на Гран-при Италии

Короткая ссылка
Российская фигуристка Майя Хромых с небольшой помаркой выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Турине.
Хромых сделала два четверных тулупа в произвольной программе на Гран-при Италии
  • РИА Новости

15-летняя ученица Этери Тутберидзе прыгнула каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а также сольный тулуп в четыре оборота. Кроме того, она выполнила тройной риттбергер с небольшой ошибкой на приземлении, тройной лутц, двойной аксель, а также каскады тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

Она получила за свой прокат 154,31 балла. В короткой программе спортсменка набрала 72,04 очка. Таким образом, по итогам двух выступлений у неё 226,35 балла.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить