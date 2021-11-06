Хромых сделала два четверных тулупа в произвольной программе на Гран-при Италии

Российская фигуристка Майя Хромых с небольшой помаркой выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Турине.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе прыгнула каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а также сольный тулуп в четыре оборота. Кроме того, она выполнила тройной риттбергер с небольшой ошибкой на приземлении, тройной лутц, двойной аксель, а также каскады тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

Она получила за свой прокат 154,31 балла. В короткой программе спортсменка набрала 72,04 очка. Таким образом, по итогам двух выступлений у неё 226,35 балла.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Италии.