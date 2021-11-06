Щербакова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Италии

Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова безошибочно выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Турине.

По ходу проката 17-летняя россиянка прыгнула флип в четыре оборота, выполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип — ойлер — тройной сальхов, а также сделала два двойных акселя и тройной лутц отдельно от каскадов.

За свой прокат она получила 165,05 балла.

Напомним, что Щербакова стала третьей (71,73) в короткой программе. Таким образом, в сумме она набрала 236,78 балла.

Ранее чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин выразил уверенность, что российские фигуристки займут два первых места на Гран-при Италии.