Щербакова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Италии

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Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова безошибочно выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Турине.
Щербакова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Италии
  • РИА Новости

По ходу проката 17-летняя россиянка прыгнула флип в четыре оборота, выполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип — ойлер — тройной сальхов, а также сделала два двойных акселя и тройной лутц отдельно от каскадов.

За свой прокат она получила 165,05 балла.

Напомним, что Щербакова стала третьей (71,73) в короткой программе. Таким образом, в сумме она набрала 236,78 балла.

Ранее чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин выразил уверенность, что российские фигуристки займут два первых места на Гран-при Италии.

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