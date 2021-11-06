Хромых о выступлении на Гран-при Италии: вроде довольна, а вроде и нет

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на этапе серии Гран-при в итальянском Турине.

«Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на ритбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Довольна своим результатом, это неплохо. Теперь буду стремиться к победе», — цитирует Хромых «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе 15-летняя ученица Этери Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Она набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.

Ранее Щербакова заявила, что постарается показать лучшие прокаты на следующих стартах.