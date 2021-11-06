Хромых о выступлении на Гран-при Италии: вроде довольна, а вроде и нет

Короткая ссылка
Российская фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на этапе серии Гран-при в итальянском Турине.
Хромых о выступлении на Гран-при Италии: вроде довольна, а вроде и нет
  • РИА Новости

«Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на ритбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Довольна своим результатом, это неплохо. Теперь буду стремиться к победе», — цитирует Хромых «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе 15-летняя ученица Этери Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Она набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.

Ранее Щербакова заявила, что постарается показать лучшие прокаты на следующих стартах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить