Хромых — после Гран-при Италии: спасибо тренерам и болельщикам за поддержку
- Reuters
- © Ciro De Luca
«Спасибо тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу, врачам и массажистам, что вкладываете душу, эмоции, силы! Поздравляю Анну Щербакову с победой на этом этапе и Луну Хендрикс с бронзовой медалью! Спасибо болельщикам и моим фанатам, что любите, поддерживаете меня! На льду всех слышу, кто кричит #майяможет», — написала фигуристка в своём Instagram.
В произвольной программе соревнований в итальянском Турине 15-летняя ученица Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Россиянка набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.