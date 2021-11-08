Хромых — после Гран-при Италии: спасибо тренерам и болельщикам за поддержку

Россиянка Майя Хромых поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию.

«Спасибо тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу, врачам и массажистам, что вкладываете душу, эмоции, силы! Поздравляю Анну Щербакову с победой на этом этапе и Луну Хендрикс с бронзовой медалью! Спасибо болельщикам и моим фанатам, что любите, поддерживаете меня! На льду всех слышу, кто кричит #майяможет», — написала фигуристка в своём Instagram.

В произвольной программе соревнований в итальянском Турине 15-летняя ученица Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Россиянка набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.