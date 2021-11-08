Хромых — после Гран-при Италии: спасибо тренерам и болельщикам за поддержку

Короткая ссылка
Россиянка Майя Хромых поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию.
Хромых — после Гран-при Италии: спасибо тренерам и болельщикам за поддержку
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«Спасибо тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу, врачам и массажистам, что вкладываете душу, эмоции, силы! Поздравляю Анну Щербакову с победой на этом этапе и Луну Хендрикс с бронзовой медалью! Спасибо болельщикам и моим фанатам, что любите, поддерживаете меня! На льду всех слышу, кто кричит #майяможет», — написала фигуристка в своём Instagram.

В произвольной программе соревнований в итальянском Турине 15-летняя ученица Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Россиянка набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить