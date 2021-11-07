Урманов назвал Щербакову гениальной спортсменкой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.
Урманов назвал Щербакову гениальной спортсменкой
  • AP

«Анна Щербакова — уникальная спортсменка и большая молодчина. Моё мнение — она гениальная девчонка, которая доказывает всем вокруг, что она супер. Она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала», — цитирует слова Урманова ТАСС.

17-летняя фигуристка завоевала золотую медаль, опередив другую россиянку, Майю Хромых, а также бельгийку Луну Хендрикс.

Ранее Тарасова объяснила, за счёт чего Щербакова выиграла Гран-при Италии.

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