Урманов назвал Щербакову гениальной спортсменкой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.

«Анна Щербакова — уникальная спортсменка и большая молодчина. Моё мнение — она гениальная девчонка, которая доказывает всем вокруг, что она супер. Она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала», — цитирует слова Урманова ТАСС.

17-летняя фигуристка завоевала золотую медаль, опередив другую россиянку, Майю Хромых, а также бельгийку Луну Хендрикс.

Ранее Тарасова объяснила, за счёт чего Щербакова выиграла Гран-при Италии.